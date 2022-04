Observadores y medios creen alianza de Méndez con exalcalde y acusaciones de fraude fortalecen reelección de Sayegh

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Observadores políticos de la contienda a la alcaldía de Paterson en nueva Jersey y medios de comunicación de ese estado, creen que la alianza del candidato dominicano concejal Alex Méndez con el ex alcalde boricua José Torres (Joey) y las acusaciones de fraude electoral que enfrenta en una corte estatal, fortalecen la reelección del actual alcalde Andre Sayegh.

Las elecciones municipales en Paterson están fechadas para el 10 de mayo 2022.

Méndez, quien fue certificado como candidato el viernes después que un tribunal rechazara un recurso para vetar su inclusión en la boleta, se postula nuevamente arrastrando un récord de escándalos políticos, corporativos y de manejo cuestionado de propaganda electoral.

Luego de ganarle en dos elecciones por estrecho margen al ex concejal William McCoy (Bill) quien lo acusó de fraude y manipulación de boletas, cientos de las cuales fueron enviadas por correo sin las firmas ni direcciones de los votantes, Méndez decidió postularse otra vez, haciendo caso omiso a las críticas.

Apoyado por una sólida coalición de la que forma parte el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, Sayegh consolida sus posibilidades de ser reelecto en la alcaldía, favorecido en gran parte por los errores de Méndez, uno de sus más acérrimos opositores, que imputa al ejecutivo municipal de tratar de impedir su candidatura.

El concejal dominicano ha sido derrotado dos veces en su carrera a la alcaldía de Paterson con una imagen marcada por los escándalos de deudas no pagadas a suplidores de una empresa que tiene y manejo inapropiado de sus campañas electorales.

El 3 de marzo 2021, el Fiscal General del Estado de Nueva Jersey, Gurbir S. Grewal anunció hoy que los concejales de la ciudad de Paterson Michael Jackson y Alex Méndez han sido acusados por un gran jurado estatal por cargos de fraude electoral y otros delitos relacionados con las elecciones especiales del 12 de mayo de 2020 en la ciudad de Paterson, dijo la fiscalía en un comunicado.

Méndez, escogido como concejal At Large en el Tercer Distrito de Paterson, ha logrado hasta ahora evadir una condena definitiva en los tribunales por la alegación de fraude, pero el fiscal estatal dice que el cargo se mantiene contra él después que un Gran Jurado decidió que hay causa probable para procesarlo judicialmente.

La mezcla de la alianza de Méndez con el ex alcalde Torres quien cumplió una sentencia de 13 meses en una cárcel federal por usar empleados de la alcaldía en la remodelación de una propiedad suya, fue excluido por la justicia, acorde con una ley estatal de no volver a aspirar nunca más a cargos electivos y posiciones oficiales en los Estados Unidos.

Enfrenta ahora nuevas acusaciones por desacato a esa prohibición luego que lanzara su candidatura a la alcaldía, pero reculó para unirse a Méndez cuando fue advertido de que podría volver a la cárcel.

Influyentes empresarios, grandes, pequeños y medianos comerciantes, líderes religiosos, activistas comunitarios y políticos, y analistas mediáticos, coinciden en que Méndez no debió aceptar el apoyo de Torres.

Aunque Méndez tiene un respaldo dividido de las comunidades latina y negra en Paterson, Sayegh cuenta con una poderosa maquinaria que le daría una cómoda victoria en las elecciones municipales de mayo e incluye a la ex alcaldesa afroamericana Jane Williams Warren y otras figuras prestantes de gran influencia en Paterson.

Entre los medios que analizan el escenario político electoral figuran Paterson Times, South Passaic Daily Voice, New Jersey Globe, New Jersey Insider y Politico New Jersey, entre otros.

