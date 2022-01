¡Obsequios a brindar siempre!

Se acerca el Día de los Santos Reyes, padres y madres preocupados en la búsqueda de qué juguetes regalarles a los niños y niñas para ver reflejada la alegría en sus rostros y así cumplir con una tradición que al pasar del tiempo, ya no será igual, porque se han convertido en jóvenes con otros tipos de anhelos y sueños.

Ahora bien, me atrevo a decir que todos los días del año como padres y madres debemos estar diligentes a regalarles Santos Reyes a nuestros hijos(as) en sus diferentes etapas de su existencia y no precisamente de aquellos juguetes que se adquieren en una tienda o juguetería; de los juguetes a que me refiero, se encuentran en la naturaleza de ser padre y madre, son alcanzables, súper económicos y de suma calidad y duración , los cuales marcarán sus vidas para siempre.

Estos obsequios a brindar cada día y que debemos colocar en el arbolito de su corazón y su mente son:

Una Tablet de afectividad, cuya contraseña sea un te amo: un vídeo juego en donde le dediquemos el tiempo necesario para lograr concretizar las metas de sus vidas.

Un castillo de princesa cuyas paredes estén revestidas de paz.

Una muñeca que repita palabras que edifiquen; un robot transformers que nos haga rectificar cuando cometemos acciones erróneas.

Un camión bombero cargado de suficiente diálogo para apagar las crisis y los malos entendidos.

Una barbie con un rostro de confianza.

Un juego de cocina en donde preparemos los alimentos que son fruto de un trabajo digno y honrado.

Un kit de muñecos superhéroes con mensajes que orienten a forjar la civilización del bien.

Un carro control remoto con botones de esperanza.

Una pelota de la solidaridad que nos la pasemos en los momentos buenos y malos.

Un Lego cuyas piezas conduzcan a construir en la inmensidad del alma de esos seres amados el respeto a la vida.

Un tren con estaciones que marquen las pautas de la coherencia y el ejemplo a seguir.

Una bicicleta en donde les enseñemos a transitar los caminos de la fe.

Y un celular que nos acerque más Dios como rector y guía de nuestras vidas!

Por Ángel Gomera

Relacionado