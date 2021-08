Obrero solicita ayuda al director de SNS para operación en brazo y pierna

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ALCARRIZOS.-Un obrero de la construcción residente en el sector Villa Progreso, de este municipio, solicitó al doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS), de su ayuda para poder ser operado de un brazo y una pierna que tiene fracturadas fruto de un accidente.

El albañil Antias de la Rosa, de 56 años, dijo que cuando fue embestido por el conductor de un vehículo y dejado abandonado en la avenida Las Américas, fue llevado por una patrulla de la Policía al hospital Doctor Darío Contreras.

Explicó que en esa ocasión fue atendido en el centro médico, pero “no me operaron porque no tenía seguro ni dinero y me despacharon a mí casa”.

Dijo ahora la situación es otra, “y he por esto que le hago el llamado al doctor Mario Lama, para que me ayuda a operar en uno de los hospitales que tenemos donde hay buenos cirujanos”.

Negrito, como es conocido, dice que para disimular su situación cada fin de semana se traslada a casa de sus hermanos Joaquín y Pimpo, residentes en la sección o paraje Hato Viejo, La Jaguita del distrito municipal Mamá Tingo.

Para cualquier información pueden comunicarse al 829-477-9807.

