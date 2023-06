Obras Públicas dice acelera trabajos solución vial en el km 9 de la autopista Duarte

Ya se colocaron 7 de las 35 vigas que lleva la ampliación de la obra, las cuales están fabricadas y listas para ser montadas en las próximas semanas.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), informó este lunes que la ampliación del puente del kilómetro 9 de la autopista Duarte sobre la avenida Gregorio Luperón muestra un gran avance con la colocación, en la parte sur, de las primeras siete vigas, de las 35 que requiere, las cuales están listas para ser montadas en su totalidad en las próximas semanas.

La emblemática obra forma parte de los trabajos de ampliación de la más importante vía de comunicación terrestre del país, que comunica la ciudad capital con la región Norte, y que será ampliada de 8 a 14 carriles.

Los trabajos de supervisión para el montaje de las vigas, realizados en horas de la noche, estuvieron a cargo del ingeniero Onéximo González, asesor del ministro Deligne Ascención, y el viceministro de Supervisión y Fiscalización de Obras, ingeniero Roberto Herrera.

Por el Km 9 de la autopista Duarte circula un promedio diario de más de 120 mil vehículos, mientras que por la avenida Luperón alrededor de 50 mil.

González explicó que la colocación de las primeras siete vigas en el lado sur del puente, que conllevó el desvío del tránsito vehicular por allí, conforma los primeros dos carriles de ampliación del puente, y que en la próxima semana serán colocadas otras siete vigas en el lado norte. De esta manera se conformarán cuatro carriles adicionales.

También se refirió a las interrupciones del tránsito que se harán una vez se coloquen las vigas en la parte norte del puente y cuando se comience a demoler la parte del centro para colocar ahí nuevas vigas, que se adelantó serán 21.

“Para provocar la mínima interrupción del tránsito en la autopista Duarte, esta que tiene ocho carriles en la actualidad, si le adicionamos dos carriles en la parte norte y dos en la parte sur, que es la estrategia de trabajo, tendremos ocho carriles.

Entonces podremos cerrar la parte central, que es la que se va a demoler y es la que lleva más tiempo, es decir la autopista Duarte, en el proceso de construcción de los seis carriles centrales que va a tener finalmente, y en el proceso constructivo tendrá ocho carriles”, destacó.

González añadió que los avances y el proceso de los trabajos que se realizan en el Kilómetro 9 están avanzados en más de un 60%. “La gente siente que no se ve el proceso y la intensidad de estos, ya que este proyecto es complejo y complicado, debido a que tienen algunas etapas complicadas en el terreno, que no se ven como es el drenaje pluvial, instalación eléctrica, y una serie de labores intensas que no ha parado”.

Expresó que hay algunas interrupciones que no son ni de la firma contratista Malespín ni del Ministerio de Obras Públicas, sino de unas 13 torres eléctricas de alta tensión que hay que movilizar, y que ese es un proceso que toma tiempo.

Explicó que el MOPC ha llegado a un consenso o acuerdo para trasladar la terminal del kilómetro 9 de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), que corresponde al transportista Antonio Marte, para que el diseño de la obra pueda lucir de acuerdo con lo planeado originalmente.

El viceministro de Supervisión y Fiscalización, Roberto Herrera, dijo que tanto el presidente Luis Abinader y el ministro Deligne Ascención han sido enfáticos en destacar la importancia de la obra de ampliación de carriles en la autopista Duarte, en lo que concierne al kilómetro 9.

Dijo que ya están fabricadas las 35 vigas que conforman el nuevo puente de la autopista Duarte, y que cada viga tiene una longitud de unos 25 metros.

“Este proyecto se encuentra avanzado en un 60 por ciento, y a pesar de los grandes inconvenientes y las expropiaciones y la línea de alta tensión que están en toda esta área, seguimos cumpliendo con el cronograma de trabajo que nos trazamos en el MOPC, afirmó”.

