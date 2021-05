Obra mexicana “Madres con madre”, revela la maternidad en tiempos actuales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MEXICO.- Porque el tema de la maternidad es universal y atemporal, las actrices mexicanas Luz María Zetina, Raquel Garza, Mariana Echeverría y el “influencer” Paco de Miguel, homenajearan a las mujeres que han dado vida en la obra virtual “Madres con madre”.

“Ha sido una experiencia maravillosa, un reto enorme desde la invitación. El hacer los ensayos por Zoom y solo vernos para grabar, ha sido todo diferente e innovador y desde el principio te saca de tu zona de confort”, dijo Luz María Zetina en conferencia de prensa este lunes sobre la obra que se estrena el 5 de junio.

La obra es el debut de Paco de Miguel en el teatro, y según adelanta, se trata del primer proyecto en el que da vida a personajes que no han sido inventados por él mismo y que están muy alejados de lo que ha presentado en redes sociales.

“Es mi debut en teatro, fue muy divertido contar con este elenco en el que hicimos ‘match’ desde el inicio. Todas las escenas te cuentan algo diferente y yo fui desde un señor hasta una viejita y un niño, hacemos reír y llorar”, dijo De Miguel, quien en la actualidad cuenta con más de un millón y medio de seguidores en redes sociales.

La obra, que estrenará vía “streaming”, fue dirigida por Abril Mayett, producida por Arturo Barba y Diego Cantú y está basada en el musical de Broadway “Motherhood”.

Pero De Miguel no fue el único que se adentró a cosas nuevas, la actriz Raquel Garza confesó sentirse nerviosa por probar el formato “streaming” por vez primera en el teatro.

“Me sentí muy insegura, no sabía a lo que me enfrentaba, es algo totalmente nuevo, pero es una obra que me ha conmovido mucho”, dijo.

“Madres con madre” está compuesta por cinco capítulos y 18 escenas en las que cada uno de los actores interpretará diferentes personajes y circunstancias en el escenario.

Aunque la apertura de teatros y recintos culturales cada vez ha sido mayor en la Ciudad de México, tanto los productores y la directora optaron por el formato a distancia para seguir innovando en algo que “llegó para quedarse”, según el productor Arturo Barba.