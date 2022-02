Objetivo de Mendy López es dirigir; dice estar listo para ocupar rol 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los Caimanes de Barraquilla se coronaron campeones de la Serie del Caribe, logrando un triunfo histórico para Colombia y en el cual se encuentra registrado el éxito del dominicano Mendy López, quien ha expresado su deseo de dirigir en la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom).

“Estoy dispuesto y creo que estoy en mi mejor momento para hacerlo”, dijo López sobre en qué punto se encuentra de cara a la posibilidad de dirigir en uno de los seis equipos que forman parte de la Lidom.

“He adquirido mucho conocimiento con los Gigantes del Cibao, en el tiempo que estuve con las Estrellas Orientales y ahora en Colombia, donde el trato al jugador de invierno es muy diferente y me ha gustado mucho poder llegar a esa clase de jugadores y me siento listo para dirigir aquí (República Dominicana)”, expresó a El Nuevo Diario.

En Lidom, Mendy trabajó con la gerencia de los campeones dominicanos, Gigantes del Cibao, a quienes derrotó en la Serie del Caribe, como parte de los Caimanes. La llegada de López a suelo colombiano se produce tras un permiso que recibió de la gerencia del conjunto de San Francisco de Macorís, ante la oportunidad que se le presentó en ese país.

El año pasado una gerencia de uno de los equipos de la liga, le solicitó permiso a los Gigantes para entrevistar a López, pero el equipo dijo que necesitaba del trabajo del histórico exbateador de las Águilas y Gigantes del Cibao.

López reveló que antes de esa oportunidad, las Águilas Cibaeñas, el equipo con el que tuvo sus años de gloría en Lidom, le ofrecieron el cargo de dirigente, pero no lo aceptó, debido a compromisos con los Piratas de Pittsburgh en las Grandes Ligas.

Aunque Mendy valora el trato y la experiencia que ha adquirido al trabajar con los Gigantes, sabe que su objetivo es dirigir desde el terreno de juego.

“Yo agradezco mucho a los Gigantes la oportunidad que me han dado de trabajar en las oficinas, me he divertido y es increíble estar ahí, ha sido una gran experiencia para mí, pero ellos saben que en un futuro cercano yo voy a estar en el terreno”, sostuvo López, quien se mostró abierto a dirigir en otras ligas invernales, además de la dominicana.

“Puede ser aquí en República Dominicana, en México o Colombia, pero la oportunidad vendrá” sostuvo.

Sobre su trabajo con los Caimanes, López señaló que en Colombia no hay tanta información de jugadores, lo que obliga a que el trabajo sea más por instinto y por los conocimientos que posee como bateador.

“Hay que observar el juego para darte cuenta qué es lo que está pasando. No es como en la liga dominicana, donde hay departamentos que se encargan de recolectar todos esos datos para proporcionarlos al dirigente”.

En cuanto a los resultados alcanzados en el terreno, dijo que el crédito es de los jugadores.

“El valor se lo doy a los jugadores, la entrega que han demostrado ha sido increíble y al final del día van al juego con esa presión y se enfrentan a los lanzadores, logrando responder en los momentos claves”, dijo.

