Obispos de Honduras piden no votar por candidatos manchados por el crimen

EL NUEVO DIARIO, TEGUCIGALPA .- La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) le pidió este miércoles a los hondureños que en las elecciones generales del 28 de noviembre elijan “candidatos que no estén manchados por la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico, que tanto daño han hecho a la población”.

“Ten cuidado con el llamado que hacen algunos candidatos a votar en plancha, ya que significa renunciar a la capacidad de elegir en conciencia, fruto de una reflexión profunda”, indicó la CEH en un comunicado difundido en los medios de prensa de la Iglesia católica.

Votar “en plancha” en Honduras significa darle el sufragio al candidato presidencial y todos los diputados de un mismo partido, con el fin de lograr también el control en el Parlamento.

En opinión de los obispos, los electores, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, deben ser parte de un fraude, ni tampoco aprobar o consentir abusos de poder, tal como se dieron en los últimos procesos electorales, por lo que hay que vivir el proceso electoral como una verdadera fiesta cívica, durante y después de las elecciones.

“Como obispos y pastores, nos sentimos obligados a hacer un llamado a la conciencia de todos los ciudadanos, de ser veedores objetivos del proceso electoral, a fin de evitar cualquier irregularidad y si las hay, saber denunciarlas”, subraya el comunicado.

NECESIDAD DE DEMOCRATIZACIÓN INTERNA EN LOS PARTIDOS

La CEH le reiteró a los partidos políticos hondureños y sus líderes, la necesidad que tienen de un proceso de democratización interna.

“Por dignidad y por justicia, no pueden exigir lo que no son capaces de vivir o de dar. Es necesario que se liberen del clientelismo y caudillismo, que desvirtúan su naturaleza e impiden su renovación. Deben superar la práctica de realizar alianzas políticas, entre dueños de partidos y entre grupos de poder económico, que no son sino manipuladores de la política”, expresaron los obispos.

Señalaron que los políticos deben ser capaces de establecer alianzas sobre principios que garanticen un proyecto común de nación, y por esa razón pidieron a los candidatos presidenciales “que presenten un plan serio, razonado y fundamentado, que responda a los graves problemas actuales.

“Les pedimos que sean personas con verdadera vocación de servicio y sensibles a los pobres; que dediquen tiempo para escuchar a la gente, antes de pensar qué es lo que van a decir. Que sean personas con una gran responsabilidad social, que realmente busquen el bien común, y no sus intereses”, indicó la CEH.

EL PUEBLO DEBE IR A VOTAR

Los obispos expresaron que “en este momento histórico” comparten “la responsabilidad colectiva de recuperar plenamente la democracia”, y que “estas elecciones deben ser la mejor oportunidad para hacerlo”.

La CEH indicó además que “más allá de la militancia política que muchos profesan y más allá de preferencias y simpatías personales, está el deber moral y la obligación patriótica de recuperar el estado de derecho en nuestro país”.

También abogó porque los hondureños superen “los sentimientos de indiferencia, apatía y escepticismo”, provocados por el “deficiente sistema de Gobierno y sus instituciones”, que “dan como resultado el abstencionismo”.

“Te hacemos un llamado apremiante para que vayas a votar, con responsabilidad y libertad. Nuestro país está viviendo tiempos trascendentales y significativos”, subraya el comunicado de la CEH.

Además, “te exhortamos para que des tu voto a los mejores candidatos, con el mejor perfil personal, familiar y social; que sean candidatos honestos, responsables y sensibles a las necesidades del pueblo; aquellos que participan en la buena política, que están a favor de la vida y de la familia”, añade.

Los religiosos señalaron que Honduras no merece que su población vote por aquellos que quieren destruirla y buscan ganar las elecciones “a como dé lugar, incluyendo acciones engañosas y fraudulentas”.

Para garantizar el camino democrático, añade la declaración, se debe asegurar la participación del pueblo por medio del voto, el actuar de los partidos políticos y sus líderes y el actuar de las autoridades electorales.

El proceso electoral hondureño, que concluirá con los comicios del 28 de noviembre, ha sido salpicado por múltiples irregularidades y denuncias de las principales fuerzas de oposición de una intentona de fraude que estaría fraguando el gobernante Partido Nacional, y una segunda reelección que buscaría el actual presidente del país, Juan Orlando Hernández.

El gobernante ha reiterado en varias ocasiones que no buscará la reelección y que entregará el poder el 27 de enero de 2022 al ganador de las elecciones del 28 de noviembre.

