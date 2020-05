Obispo Masalles niega Gobierno utilice la Iglesia para distribuir ayudas en esta pandemia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO- El Obispo de la Diócesis de Baní, monseñor Víctor Masalles, negó que el gobierno utilice la Iglesia Católica para distribuir ayudas, principalmente raciones alimenticias, como originalmente se informó cuando comenzó la pandemia del coronavirus.

Masalles aclaró que en los primeros días hubo “ciertas ayuditas“, pero parece que las autoridades eligieron otros modos de hacerla llegar a través de algunos destinos particulares que ellos tendrán, pero definitivamente no han tomado la Iglesia para eso.

“No, definitivamente no, escuchaba en la prensa que seriamos canales, pero damos gracias a Dios de las ayudas, ha habido algunas ayuditas al inicio, pero ciertamente parece que eligieron otro modo de hacerla llegar a través de algunos destinos particulares que ellos tendrán”, sostuvo.

“”Pero definitivamente no han tomado a la Iglesia para eso“, ratificó Masalles cuando fue preguntado si la Iglesia participa en la distribución de alimentos y otras ayudas que está entregando el gobierno.

Agregó que para la Iglesia ha sido un alivio debido a que han recibido una gran cantidad de ayudas provenientes del sector privado, con lo que han podido trabajar de manera institucional.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el obispo de las provincias Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa insistió en que, con las ayudas que han recibido, no proveniente del gobierno, la Iglesia ha podido trabajar en lo que necesita.

Recordó que ha pasado en otros momentos, no necesariamente en esta administración gubernamental, como por ejemplo en el año 1979 cuando el Huracán David azotó al país y el gobierno de entonces dijo que había dado a la Iglesia un montón de cosas, y después el pueblo reclamó a esa institución lo que no le habían dado.

El purpurado católico agregó que es mejor que cada uno se ocupe de lo suyo, para que no se le pegue lo que no es.

“Porque nosotros tenemos la seguridad de que a mi me han dado tanto, y yo no tengo ningún problemas en presentárselo a cada uno de los donantes, y si ellos lo permiten, dárselo también a quien lo quiera necesitar“, explicó el religioso.

Víctor Masalles dijo que las donaciones que han recibido de parte del sector privado se ha manejado con total transparencia, sobre todo en hacérselo llegar a la gente.

“Y cuando hay, que yo te dije, que yo te di, pero que no, causa dificultades, al menos me consta, que hay obispo que me cuentan que eso ocurrió en 1979 y no quisiéramos que eso ocurriera ahora, por lo tanto que no haya ayuda, a nosotros nos tranquiliza un poco más que la ayuda de ellos se distribuye a través de sus canales“, sentenció.

Monseñor Víctor Masalles destacó que hay instituciones del sector privado que han puesto sumas considerables de dinero para la solidaridad a tal punto que, en el caso de su Diócesis, han logrado trasladar a San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa cerca de 90 toneladas de arroz, 38 toneladas de habichuelas, miles de libras de aceite y bonos que han logrado conseguir para compras en almacenes.

