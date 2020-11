Obama revela detallees de conversación con Paul y LeBron que salvó la temporada de la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Cuando los Milwaukee Bucks se plantaron y decidieron no presentarse a su partido ante los Magic como protesta por el asesinato de Jacob Blake, la temporada 19-20 de la NBA estuvo en serio riesgo de no terminar. Hubo varias noches de conversaciones y debates acerca de qué hacer, y una de ellas involucró al ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama, quien rememoró en The Talk, de HBO, una llamda que resultó ser clave para la reanudación del campeonato.

“Debía ser prácticamente medianoche cuando Chris Paul llamó junto a LeBron James, Carmelo Anthony y creo que Russell Westbrook” detalló. “Las protestas son muy útiles a la hora de generar conciencia, pero dado el gran poder que tienen los jugadores de la NBA, mi consejo fue que usaran su posición para pedir soluciones específicas. Lo ocurrido con Blake no se trataba de un caso aislado, algo que por desgracia hemos podido comprobar”.

“Lo que les propuse fue lo siguiente: ¿creen que tienen la posibilidad de crear una organización que, de forma continua, que les permita tomar medidas que hagan que incidentes como este se vuelvan menos frecuentes?”.

Estas palabras tuvieron efecto en los jugadores, que, como LeBron reconocería más tarde, estaban decididos a dar por terminada la temporada. Sin embargo, esta acabó reanudándose con los propietarios de las franquicias y la NBA aceptando tomar un papel más activo a la hora de luchar por distintas causas sociales y apoyar los intentos de los jugadores de tener un papel relevante en este sentido.

“Como les dije, estos problemas no se resuelven de la noche a la mañana. Es algo con lo que hay que ser constante. Por tanto, el hecho de que LeBron haya estado trabajando en More Than a Vote (“Más que Un Voto”, su organización para combatir el absentismo electoral) y haya estado colaborando con Michelle (Obama) para que la gente se registre y entienda la conexión entre el voto y las reformas es el mejor resultado posible”.