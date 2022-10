OB Marketing Advisor presenta Turismo de RD en Estados Unidos

Comparte esta noticia

La muestra se realizó en la reconocida feria inmobiliaria Chicago Build, y es representada mediante el proyecto Cana Rock

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La empresa de marketing inmobiliario OB Marketing Advisor participó en la reconocida feria inmobiliaria Chicago Build, en los Estados Unidos, donde presentó las atracciones del turismo de la República Dominicana a través del proyecto Cana Rock, ubicado en Punta Cana.

Realizada este mes de octubre, durante el Chicago Build fueron expuestos la serie de apartamentos Cana Rock, un proyecto inmobiliario exclusivo que promete ser el más rentable para los propietarios de viviendas en el Caribe, con una alta rentabilidad anual.

Además, cuenta con la inclusión del Hard Rock Golf Course uno de los campos de golf más espectaculares de la región, diseñado por Jack Nicklaus, considerado como el mejor golfista de la historia.

OB Marketing Advisor, a través de estas presentaciones busca expandir la promoción del turismo inmobiliario de la República Dominicana, es una compañía especializada en servicios de publicidad, fotografía, producción audiovisual, social media marketing, branding, vallas promocionales y anuncios en pantallas gigantes, como las que se observan en el Times Square de Nueva York.

Durante la celebración de la Chicago Build, los dominicanos en la diáspora tuvieron facilidades para obtener inmuebles en el proyecto Cana Rock, ya sea para vacacionar o con fines de inversión.

Chicago Build es la mayor feria de construcción, diseño y bienes raíces del medio oeste de los Estados Unidos y retorno por todo lo alto en el centro de convenciones McCormick Place de la ciudad de Chicago.

Durante la celebración de la feria participaron cientos de expositores y más de 300 oradores y se realizaron talleres AIA CES, un Festival de la Construcción, así como eventos de networking exclusivos y gratuitos que incluyen Meet the Buyer, Women in Construction and Diversity in Construction, entretenimiento, música en vivo y mucho más.

Los asistentes a la feria tuvieron la oportunidad de entrar en contacto con grandes proyectos de construcción y conectarse al mismo tiempo con los principales arquitectos, contratistas, agentes inmobiliarios, grandes desarrolladores y constructores de viviendas.

