NYC la más contaminada del mundo por el humo; 100 millones personas afectadas en USA

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La ciudad de NY se ha convertido en los últimos días en la más contaminada del mundo por los efectos del humo proveniente de los incendios en Canadá, según IQ Air, una empresa suiza de tecnología de calidad del aire que también opera AirVisual, una plataforma en tiempo real.

Más de 100 millones estadounidenses son afectados por el humo, entre ellos más de dos millones de dominicanos. Durante los últimos días, los cielos en el area triestatal se han visto en tonalidades anaranjadas por presencia del humo.

La gobernadora del estado de NY, Kathy Hochul, señaló que el nivel de contaminación estuvo un 800% por encima de lo normal este miércoles, y estas condiciones pueden causar tos, falta de aire e irritación en los ojos y la nariz.

El Índice de Calidad de Aire (AQI) se mide de 0 a 500 puntos, según la concentración de contaminantes: De 0 a 50, bueno, verde; 51 a 100, moderado, amarillo; 101 a 150, no saludable para grupos sensibles, naranja; 151 a 200, no saludable, rojo; 201 a 300, muy poco saludable, violeta; y de 301 a 500, peligroso, púrpura

Los expertos piden tener extremo cuidado con los niños y las personas con enfermedades de riesgo. Las escuelas en la urbe han suspendido actividades al aire libre por la mala calidad del aire, y algunas líneas aéreas han experimentado retrasos por la poca visibilidad. Para consultar retrasos = https://flightaware.com/

“Los niños, adultos activos y las personas con afecciones pulmonares, como el asma, no deben salir de sus hogares, solo en caso de necesidad y usar mascarilla, porque pueden adquirir irritación, falta de aire, espasmos de los pulmones”, señala la alerta de la ciudad.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que el humo de los incendios forestales contiene una mezcla de gases como monóxido de carbono y partículas finas que provienen de árboles y plantas calcinadas, por lo que puede ser muy dañino para las personas que lo respiran.

La mayor amenaza para la salud proviene de unas partículas diminutas conocidas como PM 2.5 que, aunque resultan invisibles a los ojos, son particularmente peligrosas, pues por su tamaño son capaces de librar las defensas naturales del cuerpo y penetrar en las vías respiratorias bajas y, potencialmente, en el torrente sanguíneo, hacia los pulmones y el corazón.

Ante la situación, las autoridades recomiendan: Mantener las ventanas cerradas, utilizar purificador de aire si lo posee, no salir a pasear las mascotas, no montar en bicicleta, no salir a correr o realizar ejercicio en exteriores, utilizar mascarillas si sale.

