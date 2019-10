Núñez domina en Ecuador y se consolida como número uno del PGA Tour LA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Quito, Ecuador – Este domingo no hubo quien le pusiera freno a Augusto Núñez en el cierre del Banco del Pacífico Open presentado por la Alcaldía de Quito. Comenzando la jornada con birdie al hoyo 1, el argentino de 26 años extendió su ventaja de dos a cuatro golpes y al completar nueve hoyos ya ganaba por seis. Con una tarjeta de 5-bajo par 67 terminó venciendo por seis a su compatriota Clodomiro Carranza, quien hizo 71, y por ocho al estadounidense Evan Harmeling, quien hizo 68.

Con su total de 22-bajo par 266, Núñez fijó un nuevo récord de 72 hoyos para el Quito Tenis y Golf Club y para el torneo. En el proceso también se consolidó como número uno de la Orden de Mérito del PGA TOUR Latinoamérica, en donde ahora suma ganancias por USD $99,669 dólares para una ventaja de $37,110 con cinco torneos por jugar en la temporada.

“Jugué bien estas últimas tres semanas y me preguntaba cuándo iba a ganar”, dijo Núñez, quien venía de ser segundo y séptimo en los dos torneos anteriores en Brasil. “Hoy cuando me levanté lo primero que pensé fue ‘hoy es mi día, así que me tengo mucho fe’. Salí a disfrutar en el campo y aquí estamos”.

Esta fue la segunda victoria de Núñez en su carrera en PGA TOUR Latinoamérica, en donde ganó el Flor de Caña Open en 2016. Los números de aquel triunfo en Nicaragua fueron una parte integral de su plan de juego para este domingo.

“Mi mentalidad no solo era pensar que estaba de puntero, sino que quería igualar mi récord de 25-bajo par que hice en Nicaragua cuando gané y solo pensé en eso”, aseguró. “Cuando metí el putt del 1 (desde cinco metros para birdie) eso me ayudó mucho, más que mis compañeros de grupo hicieron bogey. Después tiré para birdie en casi todos los hoyos. Tuve un error no más allá en el 5 que hice bogey, pero seguí con paciencia y me divertí mucho dentro la cancha”.

Aunque su regreso al Korn Ferry Tour, en donde jugó en 2017 y 2018, ya está a la vista, Núñez no lanza las campanas al aire. “Ahora estamos en el PGA Latino, así que hay que pensar en esto y después veremos por lo otro. Hay que disfrutar el momento”, dijo satisfecho.

Una de las claves del triunfo del tucumano esta semana en Quito fue su caddie, el colombiano Camilo Padilla. Se conocían desde hace algunos años, pero no fue sino hasta mediados de año que comenzaron a trabajar juntos en una visita a Colombia en la que Núñez ganó dos de los tres torneos que jugó, incluido el Abierto de Colombia.

“Siempre me ha costado mucho jugar en la altura, ya sea aquí, en México o en Colombia”, admitió. “Cuando fui a Colombia lo único que hice fue darle el libro de cancha a mi caddie y que lo manejara él. En vista de que lo lleva bastante bien, esta semana pensé lo mismo, llegué al club y le dije ‘manejá vos el libro’. Yo solamente jugué, le hice caso y confié en sus números”.

Además de Núñez, otro jugador que capturó una buena cuota de atención este domingo fue el colombiano Camilo Aguado. Tras iniciar el torneo con rondas de 73, 67 y 72, Aguado igualó del récord de campo de 9-bajo par 63 que ya compartían Carranza (en la primera ronda de este evento) y el mexicano Mauricio Azcué (2014). Con 10 birdies en los primeros 17 hoyos, Aguado se colocó en posición de fijar un nuevo récord. Aunque un bogey en el hoyo final se lo impidió, el empate por el cuatro lugar lo impulsó hasta la 29º casilla de la Orden de Mérito.

Después de tres semanas consecutivas de competencia, con torneos en Brasil y en Ecuador, el PGA TOUR Latinoamérica se tomará una semana de pausa. El próximo evento en el calendario será el Diners Club Perú Open presentado por Volvo, programado para la semana del 14 al 20 de octubre en el campo de Los Inkas Golf Club en Lima, Perú.

