Nuggets y Heat se interesan por Jrue Holiday

EL NUEVO DIARIO, NEW ORLEANS.- Los Nuggets de Denver y los Heat de Miami son dos equipos interesados, y no los únicos, en hacerse con el traspaso del escolta Jrue Holiday, según pudo saber el periodista Shams Charania (The Athletic).

Está previsto que otras franquicias también comiencen a hacer ofertas en los próximos días y presenten propuestas formales por el jugador de los Pelicans de New Orleans; hasta la fecha la franquicia se encontraría en un punto de escuchar ofertas por su jugador (y de cualquiera en el equipo) pero también pidiendo un precio demasiado alto por la salida de Holiday.

A lo largo de la temporada 2019-20 ha existido cierta especulación acerca de que Holiday estaría poco a poco buscando una salida del naciente proyecto de reestructuración que tienen los Pelicans. Que querría ir a parar a un equipo más adulto y preparado para luchar por los playoffs. Sin embargo, las fuentes de The Athletic desmentían esta versión, alegando que Holiday se encontraría perfectamente a gusto e identificado con la causa del conjunto, tanto la del equipo como en la ciudad.

Al parecer, Holiday podría querer tomarse un tiempo para evaluar de qué modo responde su equipo una vez ha podido reunir a todos sus jugadores más importantes.

De momento los Pelicans escuchan ofertas por él aunque no tienen ninguna prisa o necesidad de aceptar ningún trato dado que el jugador aún posee contrato para la presente y dos temporadas más.

El escolta supone uno de los platos más apetitosos de la Liga hablando de un jugador exterior con profundidad y recursos en las dos canastas. Con capacidad para anotar, distribuir, liderar y también para ser un puñal y estandarte de los sistemas de retaguardia. Holiday es, y lo ha sido en los últimos años, de lo más atractivo que se puede encontrar en el mercado.

