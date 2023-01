(VIDEO) Nuggets, Grizzlies, Celtics y Bucks no fallan

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO, EE.UU.- Los Denver Nuggets, líderes del Oeste empatados con los Memphis Grizzlies (27-13 ), que sumaron su octava victoria consecutiva, los Boston Celtics, con un monumental Jaylen Brown, y los Milwaukee Bucks, con un inédito doble doble de 18 rebotes y diez asistencias, por solo siete puntos, del griego Giannis Antetokounmpo, no fallaron este miércoles en la jornada de la NBA.

NUGGETS 126 – 97 SUNS

Jokic se quedó a una asistencia de su duodécimo triple doble del año, con 21 puntos, 18 rebotes y nueve asistencias, y los Nuggets mantuvieron la primera plaza en el Oeste tras celebrar su duodécima victoria consecutiva en casa.

El triunfo terminó siendo agridulce para los Nuggets, pues Jamal Murray se retiró, con el partido ampliamente ya sentenciado, tras una torsión de tobillo que pudo traer consecuencias también en su rodilla.

Nikola Jokić is the best passer in the NBA. pic.twitter.com/sgvm6aK38A

— Katy Winge (@katywinge) January 12, 2023