Nuevo presidente Sociedad Ortodoncista exhorta a población buscar servicios de profesionales capacitados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor Jonathan Socias Chávez, nuevo presidente de la Sociedad Dominicana de Ortodoncistas, exhortó a la población dominicana a buscar profesionales altamente capacitados al momento de realizarse un procedimiento de ortodoncia, debido a que en el país existen muchos desaprensivos que no pertenecen a la carrera y que realizan prácticas clandestinas sin preparación.

“Le exhortamos siempre como gremio que busquen un profesional preparado, que se comuniquen con nosotros por teléfono o redes sociales para referirlos a doctores en su zona”, externó.

A juicio del nuevo presidente del gremio, dicha profesión enfrenta dos grandes problemas en la actualidad, resaltando el intrusismo profesional como el más frecuente, indicando que no existe una ley que le prohíba a estas personas ejercer el oficio.

“Hemos tenido problemas por personas que no son odontólogos y están haciendo ortodoncia”, dijo el profesional.

En tal sentido, indicó que en el país surgió la peligrosa actividad de personas que compraban brackets en depósitos, los cuales venden sin licencias, para luego utilizar coquí, pegamento, y pegar los aparatos en los dientes a pacientes.

“Creíamos que nuestro problema era odontólogos no preparados, pero ahora tenemos gente que no son odontólogos tratando de pegar brackets, los llamados brackets de lujo”, dijo.

Falta de leyes

En lo referente a que personas no autorizadas sean penalizadas por ley por operar sin licencia o permiso, el ortodoncista dijo que las leyes del país están dispuestas a que si el afectado no es quien denuncia la mala práctica, pues no hay ningún tipo de sanción judicial para el infractor.

“La ley establece que la persona afectada debe demandar por injuria, pero se supone que quien debe proteger a la persona es el Estado”, refirió.

En ese orden, Socias Chávez dijo que uno de los fines principales de la sociedad es el crear consciencia en la población sobre lo que es asistir a una consulta con un profesional preparado.

“Nosotros somos representantes de la Federación Mundial de Ortodoncia, y todos nuestros profesionales son graduados de programas certificados de la Federación Mundial de Ortodoncia”, dijo.

Ortodoncia en Latinoamérica

Socias Chávez indicó que en Latinoamérica hay problema latente con respecto a abaratar los costos, donde se han reducido las horas de trabajo de quienes se forman en las universidades, lo cual dijo va en detrimento de la profesión.

En tal sentido, dijo que en República Dominicana por igual hay una problemática, ya que solo existe un solo programa avalado por la Federación Mundial de Ortodoncia, que es el de Unibe, y el resto de lo que se imparte son programas que dijo no cumplen con el tiempo mínimo requerido.

Avances tecnológicos

Al ser preguntado sobre la implementación de nuevas tecnologías, el profesional dijo que en la actualidad se trabaja con proyecciones mucho más certeras en el diagnóstico de los pacientes, ya que ahora existen escáner en 3D para la cavidad bucal con lo cual se realiza un mapeo en la computadora del trabajo a realizar.

Nueva junta directiva

La Sociedad Dominicana de Ortodoncista cuenta con una nueva dirección ejecutiva, elegida el pasado martes 9 de agosto, la cual está compuesta por los doctores Jonathan Socias como presidente, Francisco Martino, vicepresidente, Gina de Los Santos, secretaria, Raúl del Toro, tesorero, Ana Amelia González, vocal, Franklin Ortega, representante en Santo Domingo, y Jenny Fernández, representante en la zona Norte.

Planes nueva gestión

Según ha informado la nueva directiva, dentro de los planes a ejecutar en el periodo de gestión, de 2021-2023, está el seguir enalteciendo al gremio odontológico, velando por el cumplimiento de las normas pautadas por la Federación Mundial de Ortodoncistas (siglas en inglés WFO), y continuar orientando a la población dominicana sobre una correcta salud ortodóncica.

