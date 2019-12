Nuevo jefe del NYPD advierte tendrá mano dura contra el crimen y no tolerará irrespeto al uniforme

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El nuevo comisionado del Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD), Dermot Shea, advirtió este lunes en su discurso de juramentación que tendrá mano dura contra el crimen y no tolerará que se irrespete el uniforme y la autoridad de sus subordinados.

Pero también señaló que no quiere ver más jóvenes muertos, arrestados y presos y que buscará el apoyo de amplios sectores de la sociedad como el clero, organizaciones comunitarias y los padres, para frenar la incesante ola de violencia que resurge en la megapolis.

Shea, es el comisionado número 44 que jura a cargo del NYPD y es uno de los jefes más jóvenes que ha tenido la fuerza policial más grande de Estados Unidos y una de las mejor preparadas del mundo.

“No quiero ver a un niño más muerto, no quiero ver disparar a un joven más. No quiero ver un funeral por un hecho violento que se pudo haber evitado. No quiero ver a un niño más deambular por el camino de ser arrestado”, dijo Sea en la ceremonia celebrada en el cuartel general del NYPD, conocido en inglés como “One Police Plaza”.

Sustituye en el cargo al renunciante James O´Neill, quien se fue para aceptar un trabajo como jefe de seguridad de la corporación de tarjetas bancarias Visa, después de tres años dirigiendo con altas y bajas la policía de la ciudad.

Sea, prometió que próximamente dará a conocer con amplitud una nueva estrategia del NYPD, para ayudar a la juventud a mantenerse fuera del crimen y la violencia.

En una nota de prensa señaló que si se puede prevenir el crimen y vivir juntos en Nueva York, para evitar que los jóvenes caigan en las cárceles, entonces, si se puede.

