Nuevo festival en Miami celebra cine emergente de Latinoamérica y EE.UU.

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Un nuevo festival cinematográfico, el Slamdance Miami, presentará 18 filmes emergentes latinoamericanos y estadounidenses en su primera edición, que será inaugurada el 28 de octubre con “Malpaso”, del dominicano Héctor M. Valdez.

El festival es una iniciativa de la organización sin ánimo de lucro Slamdance, que a lo largo de 25 años ha sido la plataforma necesaria para que cineastas emergentes desarrollen sus carreras artísticas a largo plazo.

La programación del festival, que se celebrará del 28 al 30 de octubre parte en un escenario al aire libre, el North Beach Banshell, y parte de manera virtual, en slamdance.com, es fruto de la colaboración entre Slamdance y referentes de las comunidades de artistas del condado Miami-Dade.

Los largometrajes de ficción “Colosio”, de Artemio Narro (México), “La muerte no existe y el amor tampoco”, de Fernando Salem (Argentina), el mencionado “Malpaso”, de Héctor M. Valdez (República Dominicana) y “La frontera”, de David David (Colombia), forman parte de la selección.

También los largos documentales “Parkland Rising”, de Cheryl Horner McDonough (EE.UU.) y “La casa de Mama Icha”, de Oscar Molina (EE.UU.-Colombia).

El programa de cortometrajes incluye doce filmes, entre ellos “Breastfeeding Bats”, de Gabriel Gomes (Brasil); “El puente de los niños traviesos”, de Fabián León López (México), y “Echoes of the Volcano”, Charles Fairbanks & Saúl Kak (EE.UU.-México).

La lista incluye también “Extracts”, de Sinai Sganzerla (Brasil), “I See Colorful Mists”, de Pedro Jorge (Brasil); “Lavosi”, de Mohammad Jastaniah, Gabriela Williams y Alejandro Vergara (Guatemala); “Mi fango mi cerro”, de Julia Mendoza Friedman (EE.UU.) y “Paris is Here”, de Quentin Chantrel (Guayana Francesa).

Además, “Steps Out of the Blue”, de Héctor David Rosales (EE.UU.); “Stunned, I Remain Alert”, de Henrique Amud (Brasil); “Las ausencias”, Hansel Porras García (EE.UU.), y “La aguja y el tambor”, de Andrés Solís Barrios (México).

“Realmente es como si Slamdance y Miami fueran hechos el uno para el otro. La única forma de verdaderamente representar a Miami es priorizar la inclusión cultural radical y su espíritu de rebelión esperanzadora”, subrayó Ron Baez, programador del nuevo festival.

Como grupo liderado por artistas, Slamdance ha podido prosperar trabajando fuera del sistema para crear una cooperativa liderada “por cineastas, para cineastas”.

El de Miami es el tercer festival Slamdance en EE.UU. Los otros son Slamdance Joshua Tree, que se celebró en septiembre pasado y Slamdance en Park City, Utah, cuya próxima edición tendrá lugar en enero.

