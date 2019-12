Nuevo director de COMIPOL inicia supervisiones de la asistencia vial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El nuevo director de la Comisión Militar y Policial (COMIPOL) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), teniente coronel Douglas Borrell, inició este jueves labores de supervisión permanente en los diferentes puntos del Programa de Protección y Asistencia Vial en todo el territorio nacional.

La supervisión se lleva a cabo para mantener la listeza operacional de los soldados que brindan asistencias en las carreteras y autopistas del país y así garantizar que el servicio que se brinda a la ciudadanía sea cada vez mejor.

Durante el recorrido iniciado en la región Sur, el director de la COMIPOL entregó chamacos y raciones alimenticias a los soldados y se percató que los vehículos que integrados al operativo “Un Pacto por la Vida, Navidad Segura 2019”, estén en óptimas condiciones siempre al servicio de la población.

Los recorridos por los diferentes puntos fijos apostados en plazas comerciales, terminal de autobuses, corredores, en el Gran Santo Domingo, Santiago y las carretas y autopistas del país, se iniciaron y se mantendrán de forma constante, a fin de constatar de primera mano cualquier situación que pueda presentarse previo y durante las celebración de las festividades.

“Con estos recorridos quiero dejar establecido el protocolo de trabajo en caso de que se presentaran situaciones imprevistas por estas fechas de tanta relevancia y movilidad”, precisó Douglas Borrell.

Dijo que por los frecuentes desplazamientos de ciudadanos al interior del país por motivo de la Nochebuena y el fin de año, pueden ocurrir hechos ilícitos “y estaremos ahí para contrarrestar y contribuir a que las vías sean la más seguras”.

Explicó que el ministro de Obras Pública y Comunicaciones, Ramón Pepín, está altamente interesado en “que sigamos teniendo autopistas y carreteras más seguras y eficientes para todos y para eso dispuso el reforzamiento de todas las unidades”.

La primera parada tuvo lugar en los corredores ubicados en el Distrito Nacional: John F. Kennedy, Máximo Gómez, Lope de Vega, V Centenario y Avenida Los Próceres, donde estuvo acompañado de los supervisores de las zonas.

La última parada fue en la Zona Norte donde también se reunió con los supervisores y encargados de la zona, a quienes dio instrucciones para que pueda actuar con rapidez ante cualquier hecho que pueda presentarse.

“Tenemos la esperanza que con la ayuda de Dios y la precaución de todos los que tomen carretera de que seguiremos dando respuesta inmediata a los que nos necesiten en las autopistas del país donde tenemos presencia”.

Explicó que pronto se dará a conocer el reforzamiento realizado por la COMIPOL que se extenderá hasta el 7 del mes de enero próximo.

Así mismo motivo a la ciudadanía a ser cautos durante todas estas fiestas navideñas.

Dijo que si todos respetan las señales de tránsito y no exceden los límites de velocidad, el uso correcto del cinturón de seguridad, la no ingesta de alcohol, mientras se maneja y el no uso del celular las estadísticas bajarán en gran parte porque la prevención es de todos.

