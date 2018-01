Nuevo año, nueva piel

Comparte esta noticia

No es noticia para nadie que las festividades implican más fiestas y menos horas de sueño, mas tragos y menos zumos y de ultimo pero no menos importante mil y una cena con los clásicos y tan queridos platos navideños. No es de extrañarse que dentro de las resoluciones mundiales este recuperar el peso deseado.

Otro punto a observar es que al dormir menos y cambiar nuestra dieta, las características de nuestra piel cambian. Estos cambios pueden resultar en piel más opaca, mas grasosa, brotes acneicos, manchas nuevas entre unas cuantas otras cosas.

Que ha pasado? Te explico. La época trae consigo un cambio climático, que al combinarse con cambios en dieta, no haber ajustado el uso de los productos correctos, el uso más frecuente de maquillaje , esas pocas noches que se les olvida retirárselo, cierto estrés para aquellos quienes trabajan intensamente en estas fechas y por encima pocas horas de descanso productos de tantas fiestas, pues no es de sorprenderse. Todo se reflejara en tu piel.

Que debemos hacer? Pues aquí te daremos medidas básicas y aptas para todos para dar inicio a una detoxificacion de la piel. Que implica esto? La liberación de toxinas e impurezas que acumula nuestra piel sobretodo en épocas de desbalances en nuestro estilo de vida.

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y este se ve envuelto en el proceso de liberación de toxinas de todo el cuerpo usualmente mediante la sudoración. Una vez logramos limpiar nuestro organismo, este también resulta en una piel más saludable y fresca.

Mascarillas de Barro: Estas poseen mayor cantidad de minerales y la capacidad de absorber impurezas. Para hacerla más efectiva puedes aplicártelas por unos 10-15 minutos y luego aplicar vapor ya sea en la ducha para promover la apertura de los poros y optimizar la función de la mascarilla. Esperar unos 10 minutos más con el vapor y luego retirar mediante enjuague con agua fresca. Incrementar tu ingesta de agua! Ya sea en forma de Té, agua caliente o tomar un vaso de agua con limón por las mañanas. Jugo Verde Matutino: Una buena opción es hacer un batido todas las mañanas por 1 o dos semanas de piña, apio, pepino y col rizada. Incrementar tu ingesta de vegetales verdes ayudara significativamente tu complexión. En general come más sano, deja atrás las frituras, y además ingiere mas frutas, vegetales y carnes magras. Tu alimentación se traduce a tu piel. Para una limpieza profunda, en un bowl pones agua hirviendo y aplicas una gotas de aceite escencial cítrico. Al colocar tu rostro arriba iniciaras un proceso de sudoración, posteriormente sumerges una toalla pequeña y la aplicas sobre tu rostro para promover la apertura de tus poros. Posteriormente te lavas tu rostro con tu limpiadora o realizas una exfoliación suave en caso de tener piel gruesa. SUDA! A hacer ejercicio se ha dicho, este promueve la buena circulación y la excreción de impurezas mediante la sudoración. Baño Detox: Llena tu bañera con agua caliente y agrega una taza de sales de Epson como también una taza de vinagre de cidra de manzana. Unas gotitas de aceite de lavanda ayudaran a obtener un olor relajante. Esta combinación ayudara a atraer la salida de impurezas. Peeling de Alpha Hidroxi Acidos: Si optas por algo más profundo, los peelings derivados de enximas de algunos frutos y vegetales son una excelente opción para limpiar y renovar la piel. Hydrafacial: Es un facial que combina una microdermoabrasión. Limpieza profunda e hidratación. Idónea para darle un empujón a esas pieles cansadas. Lifeboost: Suero Vitamínico rico en vitaminas y minerales que van directamente y en un 100% a nuestro torrente sanguíneo. Asegurando una absorción completa y un cutis más sano.

Relacionado