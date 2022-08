Nueve ganadores de la fecha límite de cambios 2022

7) Cláusulas de no cambio

Claro, es una lástima que Eric Hosmer deje a los Padres justo cuando tienen un equipo para ganarlo todo, pero si no tuviera esa cláusula de no cambio en su contrato, estaría jugando en unos Nacionales que no van para ninguna parte en el 2022. Ahora, es el inicialista titular de un equipo de Boston que está a apenas 2.0 juegos del último Comodín en la Liga Americana.