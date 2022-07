Nueve bateadores de poder que estarían disponibles en el mercado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Con el plazo para hacer cambios cada vez más cerca de expirar el 2 de agosto, los equipos seguramente estarán buscando bates de poder para reforzarse de cara a la recta final de la campaña y con la mente también puesta en octubre. Pensando en eso, los dejamos con nueve opciones bien interesantes y que podrían no resultar tan costosas como el dominicano Juan José Soto o el venezolano Willson Contreras.

Todas las estadísticas son hasta el final de la jornada del domingo.

Josh Bell, 1B, Nacionales

Agente libre al terminar esta temporada

Bell es la opción más obvia aquí, porque está teniendo muy buen año (.305/.388/.496, wRC+ de 145, o el 45% mejor que un bateador promedio) con unos Nacionales que no van a ninguna parte. Y dado que será agente libre al terminar la campaña, casi con seguridad será canjeado. Dado que batea a las dos manos, defiende bien la primera base y todos los equipos ahora tienen BD, no será difícil encontrar interesados. Pareciera haber sacrificado poder por contacto, pues su tasa de batazos duros del 40.7% está bien por debajo del 52% del año pasado y su tasa de ponches del 14% sería la mejor de su carrera, de terminar así.

Encajaría en: Astros, Marineros, Cardenales, Cerveceros, Rays, Azulejos

Christian Walker, 1B, D-backs

Agente libre después de la temporada 2024

Es fácil no fijarse en Walker, porque juega en un equipo sotanero al que la mayoría no le presta atención y está bateando .206. Pero los 22 jonrones hablan más del poder que tiene y hay otras señales positivas sobre su desempeño, como una tasa de bases por bolas (13%) por encima del promedio, una tasa de ponches (19%) que también es mejor que la media y una tasa de macetazos (o _barrels, _una métrica que muestra los batazos con la combinación perfecta de velocidad de salida y ángulo de despegue) que es sencillamente élite. Si se toma todo eso en consideración y se recuerda que es un muy buen primera base y no será agente libre sino hasta después del 2024, quizás haya más interés del que muchos creen.

Encajaría en: Astros, Cerveceros, Rangers, Gigantes, Medias Rojas, Marineros

Trey Mancini, 1B/OF, Orioles

Agente libre después de esta temporada

Ryan Mountcastle, 1B/OF, Orioles

Agente libre después de la temporada 2026

Vamos a juntar a estos dos Orioles, porque si Baltimore sigue cerca de un puesto del Comodín en la Liga Americana – estaban a sólo 3.5 juegos antes de la jornada del lunes – el equipo podría decidir no canjear a nadie, lo que alteraría el mercado de cambios.

Mancini, de 30 años, está teniendo la temporada que siempre tiene, lo que significa que terminará con cerca de 20 jonrones y una producción 15-20% mejor que el promedio. Y seguramente le gustaría salir de las nuevas dimensiones de Camden Yards, que este año le han costado cinco vuelacercas. Mountcastle es más joven (25 años) y tiene más poder y más años bajo control contractual, por lo que vemos difícil que lo cambien. Pero vale la pena acotar que en el liderato de macetazos por visitas al plato es 11mo.

Encajarían en: Mancini en los mismos equipos que Bell, y Mountcastle en cualquier lado.

BD/OF J.D. Martínez, Medias Rojas

Agente libre después de esta temporada

El mal momento de los Medias Rojas probablemente haga que Boston al menos pondere ser vendedor. Martínez, de 35 años, no ha hecho sino batear salvo lo ocurrido en un desastroso 2020, con OPS+ de 173 en el 2018, y luego 139, 126 y 132 en las tres temporadas completas desde entonces. Las métricas siguen siendo sólidas — percentil 88 en tasa de macetazos – y dejan en claro que si bien el pico de su carrera fue entre el 2014 y el 2018, Martínez ha “envejecido” de maravilla.

Encajaría en: Marineros, Medias Blancas, Cerveceros, Rays

Patrick Wisdom, 3B, Cachorros

Agente libre después del 2026

Si suena como si todos estos muchachos encajan dentro del perfil de 1B/OF/BD, bueno, sí, ése es el caso. Pero si se trata de buscar una opción en la antesala, permítannos recomendar a Wisdom, quien ha conectado 45 cuadrangulares en las últimas dos campañas por los Cachorros. Esos 45 bambinazos desde que inició su primer juego en los Cachorros, el 27 de mayo, son la 13ra mayor cantidad en ese lapso en Grandes Ligas. Se ubica en el percentil 93 (mejor que el venezolano Ronald Acuña Jr.) en tasa de batazos duros y en el percentil 95 (mejor que Bryce Harper y Pete Alonso) en tasa de macetazos.

Encajaría en: Marineros, Cerveceros, Medias Blancas

Ian Happ, OF, Cachorros

Agente libre después de la temporada 2023

Los Cachorros no necesitan cambiarlo necesariamente, pero podrían considerarlo, porque Happ sería una pieza bien interesante si lo ponen en el mercado. Tiene OPS+ de 126 y ha disminuido notablemente sus ponches, pasando del 29% el año pasado al 21% en este, a nivel del promedio de la liga. Su tasa de batazos duros ya no es lo que era, y ahora también está alrededor del promedio. No es la pieza más llamativa, pero sí ofrece consistencia.

Encajaría en: Guardianes, Padres, Bravos, Cerveceros, Medias Blancas, Yankees si muevan a Gallo

David Peralta, OF, D-backs

Agente libre después de la temporada 2023

El venezolano Peralta no es un tradicional bateador de poder, salvo aquella temporada 30 jonrones en el 2018, y cumplirá 35 años dentro de pocas semanas. Decidimos incluirlo aquí porque le ha estado pegando fuerte otra vez a la pelota y también la está elevando, aunque lógicamente también se está ponchando más. Si un bateador de cierta edad está tratando de reinventarse dando más elevados, y si les suena a lo que está pasando con Matt Carpenter, bueno, en el Bronx está funcionando de maravilla. Peralta reconoció que tuvo que tragarse su orgullo y reconstruir su swing.

Brandon Drury, IF, Rojos

Agente libre después de esta temporada

Después de varios años dando vueltas por varios equipos, Drury llegó a los Rojos y bateó .278/.336/.528 en la primera mitad (OPS+ de 130) con 18 vuealcercas, adueñándose de la tercera base. Para los Rojos, canjear a un jugador que llegó invitado a los entrenamientos tiene mucha lógica. Sus métricas subyacentes son más “promedio” que “espectaculares”, al menos si nos fijamos en esa tasa de batazos duros que está en el percentil 68 y una tasa de barriles que se ubica en el percentil 80. Sin embargo, eso también deja ver que realmente le está dando duro a la bola.

