Nuevas autoridades denuncian precariedades en hospital de La Vega

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA. – Filtración en la estructura, carencia de personal médico y equipos defectuosos, fueron algunos de los problemas que denunció este miércoles la doctora Milagros García, quien ahora dirige el hospital Armida García, tras informar las condiciones en las que recibió el centro.

Un comunicado indica que entre los retos que enfrenta la doctora García, según sostuvo la especialista en rueda de prensa, está el área de cirugía que presenta problemas de filtración, caen en las camillas las goteras, las camillas no dan posiciones, el aspirador está descompuesto. Solo se cuenta con un paquete de ropa para partos y dos para cirugías, no hay personal fijo en cirugía.

Agregó que después del medio día quien entra es la enfermera de sala, la cual no está calificada para entrar a una emergencia a cirugía, los hilos nunca son los adecuados, las máquinas de anestesia no están capacitadas para anestesia general. los laringoscopios no funcionan adecuadamente, el espacio de cirugía no es el adecuado, con las paredes cubiertas de losetas, los pisos no son angulados, tienen grietas y descuidadas las paredes, no tiene sistema de asepsia.

“Los consultorios no están adecuados, la iluminación y escritorios en mal estado, las sillas son metálicas o plásticas, no son ergonómicas. No hay división para realizar un buen examen del paciente y mantenerlo aislado del público, si se abre una puerta se ve todo”, manifestó.

Sostuvo, además que en los laboratorios no se hacen todas las pruebas necesarias y en ocasiones no tienen ni glicemias, se considera de urgencia tener las analíticas de mayor prioridad, no tienen privacidad, ni un baño adecuado para el personal médico.

Las salas de internamiento tienen pabellones antiguos, con 3 y 5 camas, sin baño en algunas de ellas, y las que tienen baños no se encuentran estos en condiciones generales adecuadas para su uso, están en descuido total.

Habitaciones de descanso del personal médico, enfermería, bioanálisis, en condiciones generales descuidadas, baños infuncionales y el área no tiene climatización.

Afirmó que encontraron pasillos sucios y descuidados. En la sala de emergencias, Triage al aire libre, debe tener más privacidad, el baño no funciona, cortinas y camillas rotas, sin sabanas.

Patios y jardines lucen descuidados, el área de administración inadecuada, no privacidad, tres escritorios juntos, con diferentes funciones, área de Neonatología infuncional, incubadoras que nunca se han usado, y tiene filtración del techo, no climatización, la farmacia tiene descuido, sin organización, filtración, se moja toda el área de despacho de medicamentos.

El Lobby recién pintado hace un mes, con filtración del techo, gotea bastante agua cuando llueve y se moja todo el piso. Área de Esterilización funcional, pero descuidada, recomiendan buscar otra área con más espacio. El esterilizador funciona. El comedor y cocina

La doctora Milagros García considera que las diferentes áreas hospitalarias, deben ser remozadas según las necesidades prioritarias y de acuerdo con los nuevos estándares de calidad de administración de hospitales, además de hacer sustitución de equipos para bridar un mejor servicio a los usuarios de la comunidad y que el personal trabaje con mejores condiciones.

Modernizar el hospital es una de las metas, en estructura física, con software, implementado en internamiento, emergencia y archivo, como en el laboratorio, así se agilizan los procesos y además se mantiene la información inmediata.

García manifestó que el centro de salud debe tener un departamento de imágenes que esté a la vanguardia y necesidad de los nuevos tiempos, con una planta física que esté acorde a la necesidad y privacidad de los pacientes.

Dijo que necesita el nombramiento del personal necesario, enfermeras, bioanalistas, encargados departamentos, personal administrativo y general, para poder realizar un trabajo eficiente y acorde con las necesidades del centro ya que el mismo está recibiendo más pacientes de lo normal porque el Hospital Regional está designado a recibir pacientes de coronavirus.