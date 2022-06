Nueva York son los reyes de las Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los Yankees de New York y los Mets del mismo estado, son los equipos más ganadores de toda la MLB en esta temporada y con los mejores porcentajes de victorias, equipos totalmente completos para llevarse la Serie Mundial.

En la Liga Americana, los Yankees no parecen tener racha de decaída, ya que poseen 40 victorias y solo 16 derrotas, primeros en su división, mientras el equipo que más se le acercan (en su liga) son los Astros con 36 triunfos. Son el único equipo con .714 de victorias y se encuentran 7-3 en los últimos 10 partidos.

En su división, el segundo y tercer lugar, ocupado por los Rays y los Blue Jays respectivamente, están a 7 juegos de diferencia y los Yankees solo podrían bajar de puesto si ocurre una catástrofe de muchas derrotas y sus rivales muchas victorias.

Ellos se mantienen 35-4 cuando anotaron 3 carreras o más, 30-3 cuando tienen 4 o más. 26-1 cuando marcan 5 carreras o más y 32-0 cuando tienen el liderazgo después de 7 inning. Para agregar, encabezan la lista de más remontadas en la temporada, con 15 triunfos viniendo de atrás.

El equipo con 27 títulos de Series Mundiales tienen una plantilla completa, Aaron Judge es el monarca de Nueva York, líder en todos los aspectos y candidato a Mejor Jugador, siendo el mejor de su equipo en promedio de bateo (.311), jonrones (22), impulsadas (45), OBP (.383) y hits (64) y en todas las Grandes Ligas es la coronilla en cuadrangulares. En el pitcheo, mandan Néstor Cortés (1.96 en porcentaje de carrera), Jameson Taillon (6 triunfos) y Gerrit Cole (81 ponches)

Por otra parte en la Liga Nacional, los Mets son el segundo equipo con más triunfo en toda la MLB (38-21), 6-4 en los últimos 10, con 7 partidos de ventaja ante sus rivales (los Bravos) y 2 partidos por encima de los segundo con más ventaja en la Liga, los Dodgers, además de porcentaje de .644.

A pesar de casi sufrir una situación que complicaría su futuro, ya que Pete Alonson y Starling Marte tuvieron que salir temprano del juego del miércoles, ninguno parece entrar a la lista de lesionados, ya que ellos son partes importantes, Alonson con 16 vuelacercas (tercero en la liga) y 54 empujadas (primero) y el dominicano con sus 59 aciertos.

Ya los Mets tienen suficiente con los lesionados Max Scherzer y Jacob deGrom, donde el segundo durará aproximadamente 60 días fuera.

“Sabíamos que iban a pasar cosas como esta, así que no es ‘ay, pobre de mí’. No vamos a revolcarnos en la autocompasión. Vamos a verlo como una oportunidad para brillar”, comentó Buck Showalter, dirigente de los Mets, consciente de que es una oportunidad única para un equipo que la temporada anterior no clasificó a la postemporada y que tiene la oportunidad de conseguir su tercer palmar.

Por: Nathalie Castillo Núñez.

