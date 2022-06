Nueva York levanta su voz con rabia contra fin del derecho al aborto en EE.UU.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Con pintura roja en una falda blanca y las piernas una joven de 33 años se sentó este viernes en la Quinta Avenida de Nueva York junto a miles de personas para protestar contra la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular la protección del derecho al aborto (vigente desde 1973), en una decisión histórica que permitirá a cada estado decidir si mantiene o prohíbe este derecho reproductivo.

“Esta mañana me desperté llena de rabia y tristeza porque sabía que esto iba a pasar. Esta decisión no refleja el punto de vista de la mayoría de las personas del país. El Tribunal Supremo tomó una decisión que la mayoría de este país no apoya”, señaló a Efe la joven que se identificó con el seudónimo de Jane Roe, el mismo que Norma McCorvey usó en su demanda, que en 1973 derivó en la decisión del Supremo de proteger el derecho a abortar en todo Estados Unidos.

Para esta neoyorquina protestar es la única manera en la que puede pedir un cambio y dice que lo hará hasta que el Gobierno actúe y “haga, mediante una ley federal, que el aborto sea legal y de fácil acceso para todas las personas que viven en el país”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este viernes desde la Casa Blanca que su Gobierno defenderá el derecho al aborto y animó a los estadounidenses a acudir a votar en los comicios de noviembre para garantizar una mayoría en el Congreso para sacar adelante leyes que lo amparen.

Por su parte, Judy Leventhal salió a protestar a Washington Square Park (céntrica plaza que históricamente ha sido un sitio tradicional de mítines políticos y manifestaciones) con una percha en la mano junto con un cartel en el que se leía: “El futuro”.

“Con una percha es como se tenía que lidiar con embarazos no deseados en el pasado. Y esto es a lo que estamos regresando en una buena parte de Estados Unidos hoy. Afortunadamente no aquí, en Nueva York, pero ¿Qué pasa si mis hijos se mudan a un estado donde no pueden abortar? estoy horrorizada”, explica la mujer de 64 años.

Leventhal contó que creció sabiendo que tenía la opción de abortar, aunque nunca la usó y que le resulta “aterrador” pensar que ese derecho dejará de ser una realidad para muchas mujeres de otros estados.

Hasta ahora 9 estados de los 50 que componen el país prohibieron la interrupción del embarazo este mismo viernes nada más conocerse la decisión del Tribunal Supremo, mientras que otros 14 estados podrían hacerlo a corto plazo.

Nueva York está al otro lado, en este estado el aborto es seguro, accesible y legal tanto para sus residentes como para otras mujeres de Estados Unidos.

“El mes pasado, anticipándome a esta decisión, hice una inversión histórica de 35 millones de dólares para apoyar la red de proveedores de servicios de aborto de nuestro estado”, dijo hoy la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, en un comunicado.

En la multitudinaria protesta neoyorquina del viernes abundaba el verde, un guiño a las activistas argentinas que tras muchas protestas consiguieron presionar para que Argentina protegiera por ley el aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación, y, además, se podían leer mensajes en español.

“Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para prevenir. Aborto legal para no morir”, se leía en la cartulina de Ana Sofía, una mexicana que está estudiando en la Gran Manzana.

“Me sorprende bastante que ahora en estados como Texas, las mujeres tengan menos derechos que en (algunos estados de) México, que es un país históricamente conservador. Pero igual me da un poco de miedo, debido a que creo que usualmente lo que pasa en Estados Unidos tiene repercusión en Latinoamérica, entonces creo que esto puede ser el desencadenamiento de algo mucho más grande”, anotó la joven de 26 años.

