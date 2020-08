Nueva York establece puntos de chequeos a visitantes por COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La alcaldía de la ciudad de Nueva York dispuso el establecimiento de puntos de chequeos o control (Checks Points) a visitantes de 34 estados y aunque Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos también fue incluido en la lista.

En estos lugares estarán agentes del Departamento de Policía (NYPD), la oficina del sheriff, funcionarios del Departamento de Salud y otras agencias que trabajan con la pandemia.

La guardia abarcará los túneles y puentes de la ciudad para verificar la situación de salud a los visitantes que vengan de los en la lista de cuarentena por la pandemia.

El alcalde Bill de Blasio dijo que la medida garantizará evitar la propagación masiva y mantener a los neoyorquinos saludables que están experimentando significativas bajas de internamientos y entubación en cuidados intensivos en los hospitales de la ciudad.

Los visitantes que hayan estado en cualquiera de los 35 estados con altos índices de contagio, tendrán que llenar una hoja con sus datos referentes a los síntomas de COVID-19.

“La ciudad de Nueva York mantiene la línea contra el COVID-19, y los neoyorquinos han mostrado una tremenda disciplina”, dijo el alcalde.

Asimismo, los empleados no esenciales dentro de la cuarentena, tendrán que permanecer en su residencia o en una habitación de hotel, saliendo únicamente para consultas o tratamientos médicos o para comprar alimentos y otros bienes, cuando no los puedan recibir en sus viviendas, no invitar amigos ni familiares, mantener autocontrol de los síntomas y obtener asesoría médica o pruebas si tienen los síntomas.

Por su parte, los empleados esenciales de la ciudad deberán mantener el autocontrol de los síntomas y una auto cuarentena, y si sienten los síntomas, acudir a los médicos, limitar actividades que los lleven a contactos físicos con otros personas por los 14 días reglamentarios para no ser sometidos a auto cuarentena, y si permanecen más de 36 horas en el estado de Nueva York, tienen que hacerse las pruebas dentro de las 24 horas.

Las autoridades recordaron que no cumplir con la cuarentena es una violación a la ley estatal y los infractores se enfrentan a una multa de 10,000 dólares.

Los que rehúsen llenar el formulario de viaje podrían ser multados hasta con $2,000 dólares.

Los pasajeros que procedan de Alabama, Arkansas, Arizona, California, Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maryland, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Nebraska, Nuevo México, Nevada, Ohio, Oklahoma, Puerto Rico, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington y Wisconsin son los objetivos de los puntos de chequeos en las entradas de la ciudad.

