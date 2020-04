Nueva York “devastada” ante imágenes de entierros temporales en fosa común

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró este viernes que los neoyorquinos se sienten “devastados” al ver las imágenes de conciudadanos enterrados en fosas comunes en Hart Island, y pidió no caer en el sensacionalismo puesto que son entierros temporales para que en el futuro las familias puedan organizar con dignidad un sepelio privado.



“No habrá entierros masivos en Hart Island. Todo será individual y cada cuerpo será tratado con dignidad”, ha remarcado el alcalde neoyorquino en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter.



La isla de Hart es un lugar habitual de este tipo de entierros, que llevan a cabo presos del correccional que gestiona la isla al este del Bronx. No obstante, si hasta el momento se hacían unos 25 entierros semanales de personas que nadie reclamaba su cuerpo, desde ahora y con la crisis del coronavirus se están empezando a enterrar a una veintena diaria, con ayuda del Gobierno federal.



La idea es que estos entierros sean temporales y que los familiares que reclamen los cuerpos puedan en el futuro celebrar un sepelio privado, tal como ya habían advertido que harían a principios de esta semana desde el ayuntamiento de Nueva York al ver el incremento diario de fallecidos y el colapso de funerarias y cementerios. Muchos hospitales tienen en sus puertas traseras camiones frigoríficos que hacen de morgues móviles.



“Cada vez que perdemos a alguien y hay un familiar o un amigo, aquí en Nueva York o en todo el mundo, que quiere hacer arreglos para el entierro, guardamos los restos hasta que estén listos. Días, semanas, meses, no importa”, subrayó De Blasio, que recuerda que el Covid-19 ha cambiado esta práctica para incrementar los entierros.



Recordó que “este virus está teniendo un precio horrible” porque “perdemos cientos de vecinos todos los días”.



“Hemos traído ayuda del gobierno federal para asegurarnos de ser compasivos y respetuosos con todas las familias y guardar los restos de sus seres queridos hasta que estén listos para hacer los arreglos”, ha explicado



Asimismo, el alcalde de Nueva York ha recordado que “durante décadas nuestra ciudad ha enterrado personas en Hart Island cuando no hay nadie más para hacer arreglos para el entierro. Es una realidad trágica”, si bien es verdad que “las fotos de nuestros compañeros neoyorquinos enterrados en Hart Island son devastadoras para todos nosotros”.



“Quiero asegurarme de que todos sepan lo que están viendo y lo que realmente está sucediendo en Hart Island. Recuerde, estos son seres humanos. Estos son vecinos que hemos perdido. No debemos sensacionalizar el sufrimiento y la pérdida de nuestros vecinos. Debemos orar por ellos y mantenerlos en nuestros corazones”, ha aseverado De Blasio.



Nueva York ha comenzado a enterrar cadáveres en una fosa común en la isla de Hart, en el extremo noroeste de la Gran Manzana, en un momento en el que se ha registrado un importante aumento de víctimas mortales por coronavirus en la región.



Las declaraciones del alcalde De Blasio se producen en un momento en el que han surgido imágenes del entierro de varios ataúdes, colocados unos encima de otros, en la isla de Hart, y después de que este viernes el estado de Nueva York registrara 777 nuevos fallecimientos por coronavirus en 24 horas, alcanzado una cifra de 7.844, 5.150 de los cuales en la Gran Manzana, el gran epicentro mundial de la pandemia en estos momentos.

