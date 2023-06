Nueva York aprueba la prohibición de “pornografía de venganza” generada por IA

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. El estado de Nueva York aprobó el martes un proyecto de ley que prohíbe la “pornografía venganza” generada por Inteligencia Artificial, que consiste en la difusión de imágenes íntimas de personas sin su consentimiento.

Y es que hoy en día, gracias a modelos avanzados de IA, cualquier persona con una computadora de alta potencia y una unidad de procesamiento de gráficos, puede crear videos falsos con el rostro de alguien más.

Dicha medida, podría penalizar hasta con un año de cárcel a cualquier persona que haga uso de un aparato para ver, emitir o grabar a otra persona sin su autorización mientras sostiene relaciones sexuales, para después publicarla en línea, con la intención de humillarla públicamente.

Según el portal del periódico El Diaro NY, los demócratas de la Asamblea aprobaron el proyecto de ley el martes, cuando faltaban solo unos días para el último día programado de la sesión legislativa de 2023 el viernes, después de que el Senado estatal lo aprobara por unanimidad el 22 de mayo.

“Eso puede tener un impacto de por vida en alguien porque está en la web, no sale fácilmente. Y por eso necesitábamos actualizar la ley”, dijo la asambleísta Amy Paulin, de acuerdo a The New Rork Post.

Paulin agregó que propuso el proyecto de ley en febrero después de leer sobre los crecientes peligros de las personas que usan inteligencia artificial para generar imágenes pornográficas falsas.

Por su parte, un portavoz de Hochul informó que revisará la legislación recién aprobada antes de decidir firmar o vetar el proyecto de ley, que entraría en vigor 60 días después de su aprobación.

Cabe señalar que la aprobación del proyecto de ley se produce casi dos años después de que el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, convirtiera en ley una prohibición más amplia de la publicación ilegal de imágenes íntimas conocida como «pornovenganza».

