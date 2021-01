Nueva vez en el ojo del huracán: Armie Hammer pide disculpas tras publicar video íntimo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- Luego de que se filtraran conversaciones del actor estadounidense Armie Hammer, conocido por su interpretación en las películas “Call me by your name” y “Rebeca”, en la que le habría propuesto a alguien practicar actos de canibalismo, nueva vez se encuentra en el ojo del huracán tras publicar un video íntimo en una cuenta privada de Instagram.

En el audiovisual, del cual pidió disculpas este martes, mostraba su habitación de hotel después de regresar a las islas Caimán en medio de su proceso de divorcio y finalizaba la grabación enfocando a una joven en lencería que le esperaba en la cama apoyada sobre las manos y las rodillas.

“Mi ex se niega a regresar a Estados Unidos con los niños (por una buena razón). Así que he tenido que volver a las Caimán… lo cual es un asco. Aunque hay algunas ventajas, como por ejemplo volver a fo****me a Miss Caimán mientras estoy aquí”, aseguraba él frente a la cámara.

“Me gustaría aclarar que la persona que aparece en mi vídeo, que fue robado de mi cuenta privada de Instagram, no es realmente Miss Caimán. Siento sinceramente cualquier confusión que haya podido causar con mi burdo intento de hacer una broma. Mis disculpas a Miss Caimán, a quien no conozco, y también a la organización, porque nunca fue mi intención dar a entender que se trataba de ella”, concluyó.

Su aclaración, surge luego de que muchos dieron por sentado que la mujer que aparecía en su dormitorio era realmente la actual reina de la belleza de este territorio, algo que desde el certamen se apresuraron a negar hace unos días a través de un comunicado público.