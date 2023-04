Nueva ley de fideicomisos públicos dominicana: Compliance, contratación pública y fiscalización

El pasado 17 de marzo del 2023 fue promulgada la Ley Núm. 28-23 sobre fideicomisos públicos, una de las legislaciones más esperadas de los últimos años, cuyo objeto es bastante claro: regular el fideicomiso público y establecer su organización, estructura y funcionamiento. En términos aplatanados, podemos decir que un fideicomiso es un vehículo jurídico mediante el cual unos señores (llamados fideicomitentes) entregan de sus bienes para conformar un patrimonio independiente (llamado patrimonio fideicomitido) a unas señoras (llamadas fiduciarias) para que estas lo gestionen con una finalidad particular y previamente definida cuyos beneficios del patrimonio van a unos terceros denominados beneficiaros o fideicomisarios. La idea con esta figura es que ese nuevo patrimonio se encuentre fuera del alcance de las actividades propias del fideicomitente y se utilicen con el único propósito del mandato dado a la fiduciaria.

Hasta su promulgación, para la regulación de los fideicomisos públicos, la base legal que era utilizada recaía sobre la Ley Núm. 189-11 de Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, sin embargo, es propiamente el artículo 4, literal d, del Reglamento de Aplicación de la referida ley, aprobado mediante el Decreto Núm. 95-12, que se incorpora por primera vez la definición de fideicomiso público al establecer que se trata de “(…) aquel fideicomiso constituido por el Estado o cualquier entidad de Derecho Público con respecto a bienes o derechos que formen parte de su patrimonio o con el objetivo de gestionar, implementar o ejecutar obras o proyectos de interés colectivo”. Por lo que prácticamente era muy poco lo que se regulaba de forma especial para los fideicomisos públicos y en ese escenario, para lo que no se establecía, aplicaban las normas comunes al derecho administrativo.

Ahora bien, con la nueva Ley Núm. 28-23 viene mucho más claridad sobre su funcionamiento, lo cual impacta la disciplina de la contratación pública y también lo relacionado con la transparencia y el acceso a la información, toda vez que, anteriormente, se utilizaba como referente del marco normativo existente solo los principios contenidos en la Ley de Compras vigente (Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones), para lo cual los fideicomisos públicos han utilizado la capacidad reglamentaria que les otorgaba el vehículo jurídico por el que se crearon (una ley, un decreto) para autoregularse en materia de compras públicas, creando así reglamentos internos que dictan el curso de su actuación en esos casos, solo viendo los Principios de la Ley.

Esto ha sido objeto de muchas interpretaciones que podemos dar por terminadas con la promulgación de la Ley de Fideicomisos Públicos, pues en su artículo 14 se dispone que los procesos de selección para adquisición de bienes, servicios y obras que se realicen con cargo al patrimonio fideicomitido se deben ejecutar conforme a la Ley de Compras Núm. 340-06 y sus modificaciones , lo que cambia totalmente la interpretación de “solo deben observar los Principios de la Ley de compras” a cumplir con todo lo que esa ley contempla: desde el establecimiento de los procedimientos de selección, el uso de los umbrales, hasta el régimen de reclamos y régimen sancionador, aspectos que no eran fielmente incorporados y que podíamos encontrar con diferentes matices de un fideicomiso público a otro.

Sobre la reglamentación aplicable, la Ley Núm. 28-23 les otorga libertad a los fideicomisos públicos para que puedan elaborar sus reglamentos internos, mismo que debe ser coherente y alineado con los parámetros de la Ley de Compras, así como también deben observar para su elaboración los “(…) requerimientos y estándares internacionales necesarios para la adecuada contratación (…)”, con la peculiaridad de que éstos reglamentos elaborados deberán ser remitidos para aprobación a la Dirección General de Contrataciones Públicas, institución que se ratifica como órgano rector y fiscalizador de los fideicomisos públicos en materia de compras por su expresa sujeción a la Ley de Compras, sin que esto deba confundirse con el poder de control y regulación que también posee la Cámara de Cuentas por la atribución otorgada en el artículo 16.

Lo anterior es importante resaltarlo por el hecho de que, en el cuerpo de la ley, se incorporan otros acápites propios de sanciones, procedimiento sancionador y sobre la interposición de recursos administrativos, sin embargo, la contratación pública continúa siendo una rama especializada cuya norma es la que regula cada disposición sobre la misma, por lo que corresponde la aplicación de los acápites antes mencionados a las actuaciones administrativas que desempeñen los fideicomisos públicos FUERA de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras para sus operaciones.

Por todo lo anterior, sobre la ejecución de los procedimientos de compras y contrataciones que realicen los fideicomisos públicos existe un claro mandato que debe ser respetado de ahora en adelante, por lo que se deberán hacer los ajustes necesarios para dar cumplimiento a estos preceptos antes ligeramente observados.

Anteriormente, desde antes de que fuese una moda para muchos, he abordado en otros escritos e investigaciones la aplicación de Compliance en la contratación pública, y podemos destacar que uno de los principales pilares que fundamentan la naturaleza del Compliance recae sobre el Principio de juridicidad, que en nuestra legislación lo encontramos tanto en la Constitución como en la Ley Núm. 247-12 y la Ley Núm. 107-13, cuya finalidad principal es que la Administración observe en su accionar el debido cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.

En tal sentido, la necesaria sujeción de los fideicomisos públicos vigentes a la nueva Ley Núm. 28-23 es una cuestión de Compliance, y la contratación pública es una de las protagonistas en las nuevas obligaciones que se generan a raíz de esa legislación.

Y eso nos lleva a otra importante cuestión, ¿qué sucede con los reglamentos internos existentes que han aprobado los fideicomisos públicos que actualmente están operando? Lo primero es que la Ley Núm. 28-23 no indica qué deben hacer esos fideicomisos públicos ni otorga un plazo para que los mismos se reestructuren respecto de la nueva ley, lo único que menciona sobre su puesta en marcha es la entrada en vigencia a partir de la promulgación, y que sea dictaminado el reglamento de la ley correspondiente en un plazo de noventa (90) días.

Al respecto, considero debería utilizarse ese mismo plazo para la readecuación y reordenamiento de los fideicomisos públicos en operación respecto de sus reglamentos internos de compras públicas, siendo necesaria la alineación de éstos con la Ley de Compras, y posteriormente la alineación con otros componentes como la utilización del Portal Transaccional de Compras Públicas para la publicación de sus procesos, y la armonización respecto de la necesaria publicidad de las actuaciones a través de los Portales institucionales y Subportales de Transparencia del fideicomitente, como lo dispone el artículo 15 de la Ley de Fideicomisos Públicos.

Y cabe preguntarnos, ¿estamos o no frente a una posible irretroactividad de la ley? Recordemos que la Constitución Dominicana en su artículo 110 incorpora la irretroactividad de la ley al disponer que “La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.

Mi valoración al respecto es que no, no aplica la irrectroactividad de la ley, por ser este precepto constitucional de aplicación para aquellos casos en el que se tipifiquen o incorporen condenas privativas para las personas, no aplicando respecto del funcionamiento de la Administración pública. Para esta última, la Administración, prevalece la disposición de la propia Constitución en su artículo 138 que incorpora el Principio de Juridicidad al estatuir que la Administración Pública está sujeta en su actuación al sometimiento pleno del ordenamiento jurídico del Estado, siendo este un mandato que debe acompañar toda la actividad administrativa, y la que ejercen los fideicomisos públicos en materia de contratación pública es definitivamente una actuación administrativa propia de la Administración. De hecho, tomando en consideración el artículo 110 antes citado, lo que más podría afectar la seguridad jurídica sería inadvertir esta nueva Ley Núm. 28-23 y la obligatoria sujeción a la Ley de Compras para los fideicomisos públicos actuales y futuros.

Es también necesario resaltar que la Ley Núm. 28-23 procura que los fideicomisos públicos no se conviertan en mega estructuras paralelas a las instituciones propiamente, reflejando este espíritu en la redacción del artículo 15 al indicar que se aprovechará la estructura del fideicomitente para las tramitaciones de información, con énfasis en su Oficina de Acceso a la Información y Portal de Transparencia, para publicitar las actuaciones necesarias y también dar respuesta a las solicitudes formuladas a través de la Ley Núm. 200-04 de Acceso a la Información a la Pública. Con lo anterior resulta claro que, de ser posible, y cumpliendo con su mandato, los fideicomisos públicos se auxilien en la institución pública que funja como fideicomitente, y aquí considero que también, eventualmente, se necesitará gestionar los conflictos de interés para prevenir cualquier situación.

En otro momento me gustaría también referirme al aspecto de control y fiscalización al que están sujetos los fideicomisos públicos porque me parece un tema que tendremos que desenmarañar los que nos dedicamos a la puesta en marcha de estas normas y principalmente en la operativa de los mismos, entendiendo que la Ley Núm. 28-23 “consolida” y faculta múltiples organismos para ejercer estas actividades de control. Por un lado, faculta a la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas para fiscalizar a los fideicomisos conforme a sus atribuciones normativas y respecto de la administración y funcionamiento del fideicomiso público. También a la Dirección General de Contrataciones Públicas, como órgano rector del sistema de compras en razón de las facultades del artículo 14, y a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, en su calidad de órgano rector en materia de transparencia y acceso a la información en razón del artículo 15 de la misma Ley.

Pero hay más, por su naturaleza, tal y como se describe en el artículo 16, también están sujetos los fideicomisos públicos a la supervisión y regulación a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Valores, cuando concurra en un fideicomiso la emisión de valores en oferta pública. Adicionalmente, en materia laboral, advierto una dualidad de control y fiscalización porque el personal que no sea servidor público está sujeto a la rectoría del Ministerio de Trabajo (y por tanto el Código de Trabajo), pero claramente aquellos que sí tengan empleados públicos el régimen que aplica se encuentra bajo la rectoría del Ministerio de Administración Pública, órgano rector en materia de función pública.

Por todo lo anterior, hay un particular reto en la operativa que persigue el funcionamiento y administración de un fideicomiso público y la ejecución de fondos por todos los órganos de control que la Ley Núm. 28-23 le atribuye facultades, sin mencionar la fiscalización del Congreso Nacional para aquellos fideicomisos públicos que toquen temas impositivos o bien que pertenezcan a otros poderes diferentes al Poder Ejecutivo. Considero que el principal reto será armonizar a todos esos fiscalizadores para el ejercicio del control que les corresponda sin que eso conlleve una imposible ejecución, pero ya será objeto de mayor análisis en otra entrega.

Existen otros aspectos que a partir de la ley seguro encontraremos en su reglamento, pero, en definitiva, son importantes y vinculantes las nuevas disposiciones respecto del manejo de los procesos de compra pública y también lo relativo a la transparencia y manejo de la información generada para los fideicomisos públicos. En conclusión, es una tarea inmediata la articulación de los preceptos legales aplicables en materia de contratación en el funcionamiento de los fideicomisos públicos existentes para así elevar la institucionalidad y con ello la estricta sujeción de su actuación al ordenamiento jurídico vigente.

Por Babaji Cruz Peñaló

El autor es abogado administrativista, docente universitario, investigador, articulista y speaker con más de quince (15) años de experiencia, especializado en contratación pública, ética, buen gobierno corporativo, transparencia, derecho empresarial y diplomacia. Asesor en blindaje legal, estratégico y gestión de riesgos aplicado a las compras públicas y la Administración Pública en general. Consultor en materia de Public Compliance e Implementador y Auditor de Normas ISO 19600, 37301 y 37001. Socio Fundador y Gerente de la Firma Consultora Lexi – Legal, Risk & Management Solutions, SRL. Secretario General de la World Compliance Association (WCA) – Capítulo República Dominicana.

