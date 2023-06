Nueva Ley de Alquileres en el país, con mucho camino por delante

Hace muchos años en la República Dominicana el ejercicio económico de arrendar una propiedad en algunos casos se había convertido en prácticamente una misión suicida. Cada día más se escucha hablar de contratos de arrendamientos que deben ser definidos a punta de tribunales, situación a la que a ningún arrendador ni arrendatario le interesaría llegar.

El crecimiento constante de la población y la radicación de extranjeros como residentes y una desfasada y obsoleta regulación se han encargado de acrecentar cada día más el problema.

Como por arte de magia y siempre cercana «oportunamente» a las épocas de elecciones, esta semana nos levantamos con una noticia que podría ser la luz al final del túnel, y es la aprobación en primera lectura en la Cámara de Diputados de la nueva Ley de Alquileres del país, que en el papel luce como un primer paso a esa regulación que se hace tan necesaria.

La pieza se nota a leguas que tiene de intención de hacer más justo este tipo de intercambio; puede que aún tenga sombras, pero las luces son mayores. Algunos de los aspectos a resaltar más acertados, entre otros son la división de los gastos legales entre arrendador y arrendatario, un concepto que en la práctica es cubierto totalmente por el arrendador; igualmente, prohibición de la discriminación a extranjeros y la eliminación de famoso 2+ 1.

Y como todo reglamento ley que viene a regular una actividad hay artículos más convenientes para los arrendatarios y otros más convenientes para los arrendadores, y también hay cosas que en la práctica ya se daban como es el caso de el artículo que responsabiliza al inquilino de restaurar el inmueble previo entrega.

Se podría debatir en otro artículo quién sale más beneficiado, sin embargo, uno de los puntos más preocupantes de esta nueva ley es que mantiene viejos preceptos de las leyes anteriores que le dieron origen, la ley 43-14 de 1945 y 1988, y una de estas y quizás la más importante, es que sigue tomando en cuenta y exigiendo al Banco Agrícola, una institución sin ningún tipo de injerencia en este proceso, siga siendo el garante de los depósitos, algo que primero, no ocurre en la práctica, y segundo, ya no responde a su objetivo principal el cual era en el 1945, de cierto modo, capitalizar al Banco Agrícola, que en ese entonces era la principal industria de la República Dominicana, algo que hace que no conecte con los nuevos tiempo, y en caso de mantenerse, debería ser a otra institución de otros rubros.

Pero lo más importante es quién va a hacer cumplir esta ley; cuál será el organismo encargado de regular el cumplimiento de la misma; quién será la persona encargada de obligar a un propietario a solo cobrar un depósito, de obligar a un arrendador a restaurar el inmueble; y quién estará supervisando que no se cumpla esa odiosa frase «de no abogados ni militares».

Con más de 10 años en el mercado inmobiliario de la República Dominicana y trabajando con alquileres es importante resaltar que no todos los inquilinos son malos ni los ni todos los propietarios son buenos; en este país y en mi experiencia personal he tenido muy buenos inquilinos, respetuosos y serios, igual que he tenido muy buenos propietarios.

También es importante entender que este negocio no es una guerra de inquilinos contra propietarios o viceversa, sino la idea de un negocio que es el sustento de muchas personas por lo que es importante que se llegue a un acuerdo justo y conveniente para ambas partes. A nuestro entender todavía esta ley tiene muchas asignaturas pendientes, sin embargo, es grato saber que se ha identificado un problema y se está debatiendo una solución.

Por Joan Feliz

