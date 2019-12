Nueva Jersey se une a estados aprueban carnés de conducir para indocumentados

“Sí se puede”, gritaron con alegría centenares de inmigrantes sin documentos al repetir la frase que en 1972 dijo el entonces líder de los trabajadores agrícolas César Chávez en un discurso, y que se ha convertido en símbolo de lucha.

Justo el día en que su estado vecino de Nueva York comenzó a emitir el carné para inmigrantes sin documentos, luego de que la nueva ley entrara en vigor el fin de semana, indocumentados en Nueva Jersey, que aguardaron por varias horas por la votación a la intemperie, bajo temperaturas gélidas, celebraron la victoria.

“Estoy muy emocionada, esto cambiará mi vida totalmente”, dijo a Efe Karitina Hernández, que durante lo pasados dos años luchó con el Movimiento Nueva Cosecha de Nueva Jersey, una de varias organizaciones proinmigrantes, por la aprobación de este proyecto de ley.

La inmigrante señaló que por no tener el carné de conducir ha tenido que caminar bajo frío, nieve o lluvia “porque el transporte en mi comunidad no es bueno”, pero sobre todo, afirmó, se alegra por sus hijos.

“Me da tristeza con mis hijos que tienen que ir a la escuela y llegan con los pies mojados. Miles de familias saldrán beneficiadas y podrán manejar sin miedo y tomar el riesgo de ser deportados”, afirmó Hernández, que celebraba la victoria junto a otros inmigrantes en una iglesia cercana al Capitolio en la ciudad de Trenton.

Hernández, que emigró hace 15 años a Nueva Jersey, dijo que no se tomó el riesgo de manejar sin permiso en Nueva Jersey por el temor a ser deportada y separada de sus hijos.

“Nuestra comunidad se ha tomado el riesgo de manejar sin el permiso por ofrecer un mejor futuro a su familia, por su sustento. No me he querido arriesgar pero conozco muchas personas que han tenido que ir a la corte”, recordó.

“Es intimidante, me da miedo, sobre todo porque tengo cuatro hijos y no quería que pasaran por el temor” de que la deportaran, señaló además Hernández, que recordó que ha tenido que vivir en varias ocasiones que sus hijos se enfermaran y no poder conducir para llevarles al médico.

“Me pasó más de una vez, uno de mis hijos tuvo convulsiones, sientes impotencia como madre de ver a tu hijo mal, llamas a un taxi y no te contesta o no llega porque es muy tarde”, argumentó.

Hernández destacó además que su esposo, un obrero de construcción, ha tenido que rechazar empleos mejores pagados por ser muy lejos de su hogar y no contar con la licencia.

“Pero, ya no más, afortunadamente la comunidad se ha organizado y salió a exigir sus derechos y no volveremos a pasar incomodidades”, dijo con firmeza.

Antes del 2003 los indocumentados obtenían carnés de conducir en Nueva Jersey pero no después de los atentados terroristas del 11S, como ocurrió en Nueva York donde miles no pudieron renovar el documento.

“Los políticos anti-inmigrantes hicieron creer erróneamente al público que los inmigrantes fueron los responsables de los atentados”, comentó por su parte Carlos Rojas, un líder de Nueva Cosecha.

La Asamblea de Nueva Jersey aprobó el proyecto de ley la pasada semana 42-30, pero tras sufrir algunas enmiendas antes de llegar al Senado, el proyecto fue votado este lunes por ambos cuerpos.

El gobernador demócrata Phil Murphy, que se ha manifestado a favor del proyecto, deberá firmarlo y una vez se ponga en marcha se espera que genere 21 millones de dólares al año a las arcas del estado.

Al igual que la ley de Nueva York, en Nueva Jersey no se mantendrá registros de los documentos presentados por los inmigrantes y no se compartirá con agencias federales, como la de Inmigración.

“Mas que una celebración, es una deuda que el Partido Demócrata ha tenido con los inmigrantes por muchos años”, afirmó Rojas.