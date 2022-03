Nueva directiva asume la conducción de la Asociación de Profesionales de Cabrera 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El pasado domingo, fue juramentada la nueva directiva de la Asociación de Profesionales de Cabrera (APRODECA), quienes tendrá un periodo de dos años 2022-2024, como estipulan los estatutos.

La directiva estará presidida por Yeltsin Sosa, Presidente, Santos Faña, Secretario General, Dolores Martínez como Secretaria de Actas, Víctor Rodríguez, Secretario de Disciplina, Víctor Silverio, Finalizas, Francisco Eusebio y Kelvin Ortiz Faña, en las Secretarías de Cultura y Organización, respectivamente.

Durante su discurso de toma de posesión, Sosa hizo un llamado a los profesionales de Cabrera para que junto a la nueva directiva puedan seguir transformando el municipio y la asociación.

“Hemos llegado, pero esta aventura no la hemos terminado, con esto les digo que espero poder seguir transitando junto a ustedes esta grandiosa aventura que nos espera, tengo fe en que haremos grandes cosas y que juntos seremos mejores”, dijo.

Además, resaltó el orgullo de SER Cabrereño y dijo que el pueblo puede tener la certeza de que dirigirá APRODECA apegado a los buenos valores y buenas costumbres.

“Ser Cabrereño es un privilegio, un honor, una sensación que solo la puede describir quienes tenemos la oportunidad de pertenecer a este maravilloso pueblo y aquellos extranjeros y nacionales de otros pueblos que han hecho de Cabrera su nuevo hogar; Cabrera está lleno de gente buena, humilde, trabajadora, agradecida y leal; no es tan solo por nuestra ubicación geográfica y todas las bellezas naturales que tenemos, nos llaman el Paraíso del Nordeste; no, no nos equivoquemos, es por la calidad humana y servicial de cada cabrereño, esa marca hospitalaria y de hermandad que trasciende fronteras y que han podido notar cada persona que nos visita. Luego de ser dominicano, lo que mas orgullo me produce; es poder decir, soy cabrereño , soy de la tierrita”, sostuvo.

“Pueden tener la certeza, que dirigiremos la asociación apegados a los buenos valores y buenas costumbres, haciendo decoro a la transparencia, la inclusión, la participación y la integración ”, dijo.

