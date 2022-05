Nueva dieta, la clave para Maikel este año

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Cuando Maikel Franco ejecutó un acrobático tiro con salto incluido desde la tercera para sacar al corredor en la inicial la tarde del domingo en el Oracle Park, la joya defensiva no fue una casualidad. El dominicano había trabajado durante la temporada baja para momentos como ése, pero no sólo en la forma de práctica sobre el terreno.

Franco decidió apegarse a una dieta especial desde octubre, perdió casi 12 kilogramos de peso y se presentó a los entrenamientos de los Nacionales en una de las mejores formas físicas de su vida.

“Sé que he recibido una nueva oportunidad aquí”, declaró Franco, de 29 años. “Tuve que no dar nada por hecho. Llegar. trabajar duro y hacer todo lo posible para mejorar”.

Tras batear solamente .210 con los Orioles en el 2021, Franco deseaba hacer un cambio previo a su novena campaña en Grandes Ligas. Arroz, gaseosas y comida rápida fueron cambiados por frutas, vegetales, pescado y pollo a la plancha. El quisqueyano también dejó de consumir alimentos después de las 7:30 p.m. durante el invierno. Aunque al principio le fue difícil, poco a poco se fue acostumbrando a su nuevo estilo de vida.

“Me siento muy bien al respecto”, exclamó. “La forma en que me veo ahora, la manera en que juego es diferente. Siento que ahora tengo más energía. Ha sido fabuloso hasta ahora”.

Tras firmar un contrato de liga menor con los Nacionales en diciembre, Franco llegó a los entrenamientos rejuvenecido y preparado para competir por un lugar en el roster. El veterano se ganó la titularidad en la antesala, donde ha iniciado 25 juegos este año.

“Es sorprendente para mí, porque al final del día, eso es lo que busco”, expresó Franco. “Estoy tratando de ser más atlético, tratando de ser más flexible para así tener más movimiento hacia ambos lados. Eso es algo bien importante para mí”.

A seis meses de haber cambiado su estilo de vida y haberse apegado a una estricta dieta, Franco está viendo los resultados de su dedicación. También ha mejorado en el plato, habiendo registrado seis partidos de dos imparables o más en lo que va de la campaña (incluyendo uno de cuatro hits el viernes en San Francisco) y su promedio de bateo a .274.

“Es difícil de lograr, créanme”, confesó Franco. “Las primeras dos semanas, me decía a mí mismo, ‘No puedo hacerlo. No, no lo voy a hacer’. Pero tú sabes, pude acostumbrarme a ello porque también pensaba, ‘Quiero ser grande, quiero ser mejor’. Y así es como todo comenzó.

“Si quieres ser mejor, tienes que sacrificarte. Y eso es lo que estoy diciendo – quiero ser mejor, quiero ser grande y eso es lo que tuve que hacer”.

