Comparte esta noticia

Desde ayer viernes 6 al lunes 9 tenemos un fin de semana constitucional. Ese día hemos tenido los actos oficiales por el 176 aniversario de nuestra Carta Magna, mientras que traspasamos el feriado para después del domingo. Así que haremos un “puente” largo.

Con esta edad la hemos modificado en 39 ocasiones, muchas de ellas para satisfacer ambiciones de poder de quienes nos han gobernado y para solucionar problemas políticos y fronterizos.

Esa no es una buena señal, en verdad es el mayor de nuestros lastres históricos. Eso en realidad lo que significa es que no hemos sometido nuestras actuaciones a las disposiciones de las normas, si no por el contrario que adecuamos la Carta Magna a nuestros desvaríos.