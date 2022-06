NTSB envía equipo de investigadores a Miami tras accidente de avión

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), organización independiente del Gobierno de los Estados Unidos que se dedica a la investigación de accidentes de aviación civil, carreteras, marinos, oleoductos y ferrocarriles de ese país, envió un equipo de investigadores a Miami, tras el colapso del tren de aterrizaje y la salida de pista de un avión de pasajeros.

Así lo informó la entidad en su cuenta de Twitter, donde señaló que los investigadores tienen previsto llegar este miércoles a la escena.

“La NTSB está enviando un equipo de investigadores a Miami luego del colapso del tren y la salida de pista de un avión de pasajeros MD-82 en el Aeropuerto Internacional de Miami. Los investigadores llegarán a la escena mañana”, indicó en la cuenta de Twitter.

El evento del avión ocurrió la tarde de este martes en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde el mismo tuvo un aterrizaje forzoso que según 7 News Miami, provocó que este se quemara y afectó a una torre de comunicaciones y un pequeño edificio en la pista.

Varias dotaciones de bomberos del condado acudieron al lugar del siniestro y extinguieron el fuego: “Los bomberos han controlado el fuego y están mitigando el derrame de combustible (…). Un total de 3 personas han sido transportadas a hospitales del área local”, indicó en las redes sociales el cuerpo.

La fuerza de bomberos de Miami-Dade añadió que el problema con el tren de aterrizaje, fue probablemente la causa del incendio.

Como consecuencia del accidente en el MIA, algunos vuelos han sufrido retrasos, por lo que las autoridades aconsejan a los pasajeros o interesados que contacten con la línea aérea pertinente.

NTSB is sending a team of investigators to Miami following today’s gear collapse and runway excursion of an MD-82 jetliner at Miami International Airport. Investigators will arrive on scene tomorrow.

— NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) June 21, 2022