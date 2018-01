Novela sobre niñera dominicana acusada de asesinar dos niños  se convierte en Best Seller internacional 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._Una novela de una escritora francesa sobre el asesinato de dos niños del que se acusa a una niñera dominicana se ha convertido en un best seller a nivel internacional.

La novela “Perfect Nanny” (Niñera Perfecta), de la autoría de la francesa de origen marroquí Leila Slimani, trata sobre los asesinatos de dos niños de los que se acusa a la niñera dominicana Joselyn Ortega.

Slimani, asesora de literatura del presidente francés Emmanuel Macron, niega que con su novela trate de obtener beneficios económicos de la tragedia.

La autora cambió los nombres de los muertos y los protagonistas y el escenario. Ubica el suceso en París, en lugar de Nueva York, por no contar con la autorización de los padres de los niños asesinados.

La novela, que está en estantería y se oferta en tres categorías, tiene los precios de $33.99, $11.99 y $11.00 dólares en la plataforma Amazon, con una extraordinaria demanda.

La madre de los niños asesinados, Lucía y Leo Krim, Marina Krim, se negó a hablar sobre el libro.

La autora dijo en una entrevista el viernes con el tabloide NY Post, que ella está en su derecho de mezclar la realidad con la fábula, que es lo que hacen los novelistas.

La novela ha ganado elogios de la crítica global

Los críticos dicen que es un relato bien escrito en prosa escasa y económica, una lectura apasionante que se lanzó en los Estados Unidos la semana pasada.

La autora es criticada también porque en parte escribió la novela desde su nido parisino, capitalizó el horror real de la familia de Nueva York y el asesinato sangriento y sin sentido de dos niños pequeños.

Slimani, de 36 años, dijo que estaba inspirada por las horrendas muertes de los niños de 6 y 2 años de edad, que fueron encontrados apuñalados en la bañera del apartamento en la calle 75 en Manhattan, días antes de Halloween en 2012. Ortega, fue acusada de los asesinatos, y su juicio podría comenzar poco después de su próxima comparecencia en la corte el 22 de enero.

En Francia, Slimani vio las mismas imágenes y leyó las noticias, con los detalles de las muertes y las acciones de Ortega, entonces de 50 años de edad, que intentó cortarse las muñecas y la garganta cuando la señora Krim regresó a la casa con su otra hija Nessie, de 3 años.

La policía dijo en el momento que la pequeña luchó con uñas y dientes contra su asesina.

“Sabía que quería escribir sobre una niñera, pero me resultó difícil encontrar un ritmo narrativo”, dijo Slimani desde París. “Cuando descubrí la historia de Nueva York, comencé a escribir”.

La novela ha producido mucho dinero.

En los dos años que tiene en el mercado, desde la publicación con el título en francés “Chanson Douce”, la novela le dio prestigio a Slimani. En 2016, se convirtió en la primera mujer de origen marroquí en ganar el prestigioso Premio Goncourt, situándola en un exclusivo grupo literario que incluye a Marguerite Duras y Simone de Beauvoir, ambas ganadoras del premio.

Slimani vendió más de 600,000 copias de la novela en Francia y derechos de publicación en 38 países.

La actriz y directora francesa Maiwenn recientemente optaron por los derechos cinematográficos, y el presidente Emmanuel Macron nombró a Slimani asesora en literatura francesa del Gobierno.

Al negar que se esté beneficiando de la tragedia, la escritora dijo que está centrada en la relación de la niñera con la pareja profesional, Myriam y Paul, en la novela. Ella afirma haber utilizado la tragedia de Krim solo como un punto de partida para su novela.

“Mi novela no trata tanto sobre el crimen como sobre la relación de la familia con la niñera”, dijo Slimani, madre de dos niños pequeños, cuya familia acomodada tenía una niñera cuando era pequeña en Marruecos.

“Cuando vives cerca de la gente, no ves quienes son en realidad. En particular a las niñeras, solo existen en tu hogar, y cuando se van ya no existen para ti”, dijo.

Slimani dijo que no había contactado a los padres de los niños asesinados.

“La historia de mi novela no se trata de los niños Krim o lo que le sucedió a la familia Krim”, dijo Slimani.

Relacionado