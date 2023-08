Novato José Tena responde en triunfo de Guardianes

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND — El mantra de The Guardians para 2022 está de vuelta: Deja que los niños jueguen.

El año pasado se decía con más confianza. Novatos como Steven Kwan y Oscar González ayudaron a llevar a su equipo hasta el Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana. Los niños encontraron formas de obtener victorias cerradas, mantuvieron a los fanáticos (y oponentes) alerta y crearon una actitud de nunca rendirse que alimentó la casa club. Este año ha sido más duro, ha habido más dolores de crecimiento y los resultados no han sido tan positivos, lo que altera ligeramente el significado de este lema.

Dejar que los niños jueguen se ha vuelto fundamental para los Guardianes, no solo para obtener resultados inmediatos, sino para determinar qué es lo mejor para la organización en el futuro. Ahora que los Guardianes tienen vacantes en su lista debido a intercambios y lesiones, han podido brindarles a prospectos más jóvenes como Brayan Rocchio y José Tena oportunidades para mostrar lo que pueden hacer. No solo ha sido una experiencia tremendamente beneficiosa para ambos, sino que también fueron una gran razón por la que Cleveland se llevó una victoria de 4-3 sobre Toronto el jueves en el Progressive Field.

Las cosas se pusieron difíciles en las últimas entradas. Los Azulejos anotaron dos en el séptimo contra Enyel De Los Santos y luego llenaron las bases con un out contra Trevor Stephan, quien usó 30 lanzamientos para salir del atolladero y preservar la ventaja creada por los novatos. Y la chispa comenzó con la primera apertura de Grandes Ligas de Tena en su carrera.

Tena, de 22 años, tenía cuatro entradas de experiencia antes del jueves, ya que reemplazó a José Ramírez luego de que fuera expulsado en la sexta entrada del juego del sábado contra los Medias Blancas. Antes de eso, Tena solo jugó un juego en Triple-A esta temporada y cinco en 2022. Pero el prospecto No. 18 de los Guardianes no pareció abrumado en su primer turno al bate el jueves contra el derecho de Toronto Alek Manoah, sirviendo un sencillo en la medio para empatar el juego a 1 por su primer hit de MLB y remolcada.

“Es una sensación increíble”, dijo Tena a través del intérprete del equipo, Agustín Rivero.

En el siguiente turno al bate, Rocchio, de 22 años, siguió la ventaja de Tena y empujó la carrera de la ventaja con un doble al jardín derecho central. En sus siguientes turnos al bate en el quinto, conectaron dobles consecutivos, lo que resultó en que Rocchio noqueara a Tena.

“Este es el primer paso, obviamente”, dijo Tena. “Quiero decir, espero que este sea un gran primer aprendizaje de muchos más aprendizajes y espero jugar muchos años más en las grandes ligas”.

Tena sabe que su tiempo en las Grandes Ligas esta temporada es limitado. Los Guardianes fueron bastante transparentes con el hecho de que reemplazará a Tyler Freeman en la lista hasta que Freeman esté lo suficientemente sano como para ser activado desde la IL. Eso no significa que esto no sea todavía parte del plan a largo plazo de Cleveland.

Juegos como este son la razón por la que los Guardianes necesitaban separarse del campocorto Amed Rosario en la fecha límite de canjes. Sabían que el futuro agente libre no estaría en este equipo la próxima temporada, por lo que era fundamental que Cleveland comenzara a evaluar su joven talento en el medio del cuadro para 2024 antes de que 23 llegara a su fin. . El intercambio de Rosario y Josh Bell despejó el espacio para que jugadores como Freeman, Gabriel Arias, Rocchio y ahora Tena obtuvieran tiempo en el campocorto y otras posiciones.

Se espera que Freeman y Arias aún obtengan la mayoría de las oportunidades, ya que tienen la mayor experiencia. Ambos han sido clasificados entre los mejores prospectos en el sistema de fincas de Cleveland en los últimos años por MLB Pipeline y ambos todavía están tratando de demostrar que pueden ser los jugadores que fueron en las Menores.

Con poca experiencia en Triple-A, es probable que Tena aún necesite más tiempo antes de ser el próximo hombre. Eso deja a Rocchio, quien seguirá siendo incluido en la mezcla, especialmente en los días en que el club quiere mover a Arias a primera (y Rocchio juega en el campocorto) o darle a Ramírez un respiro en DH (y Rocchio juega en tercera). Aunque Arias y Freeman pueden tener más experiencia, eso no significa que Rocchio, el prospecto número 4 de los Guardianes , no esté recibiendo tanta atención como los demás.

“Cuerpo realmente vivo”, dijo el manager de los Guardianes, Terry Francona, sobre Rocchio. “Parece que desde ambos lados del plato, él podrá manejarse bastante bien. Será interesante ver a medida que gana experiencia, y no me refiero solo [en las grandes ligas], me refiero a jugar porque es muy joven, adónde va, porque tiene todas las herramientas. .”

Independientemente de quién juegue, cuándo o dónde, los Guardianes parecen apoyarse en el mismo viejo eslogan: deja que los niños jueguen.

