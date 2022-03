Noval Properties presenta sus proyectos The Reef, Harbor Bay y Atlántida

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Cuando una empresa líder se compromete a innovar, impacta además del mercado, la cultura y el futuro de un país. Esa es la visión que Noval Properties compartió a la comunidad inmobiliaria local e internacional, en un lanzamiento digital denominado “NOVAL EVOLUTION”, realizado el 27 de enero del 2022 en su cuenta de Youtube.

Noval Evolution, es un concepto que define claramente las intenciones de Noval Properties de seguir creciendo como desarrolladores, y de conquistar nuevos espacios en el territorio nacional, lanzando 3 majestuosos proyectos de manera simultánea.

The Reef, un proyecto ecológico ubicado en Las Terrenas, entre un hermoso bosque tropical y una de las playas más impresionantes de la zona “Playa Bonita”. Con una inversión que supera los US $145 M, The Reef se levanta en medio del verdor sin agredir al medio ambiente. Brindando las más hermosas e impresionantes vistas de la zona, con 435 apartamentos de 2 y 3 habitaciones con terrazas y piscina natural, además incluye un hotel boutique, área comercial y un club exclusivo de playa. Todo esto en contacto con la naturaleza y respetando el medio ambiente.

Harbor Bay es el punto de vista más exclusivo de Cap Cana con 186 apartamentos de 1,2 y 3 habitaciones, que concentran todo el lujo y estilo en un diseño innovador. Con una gigantesca piscina de 1420 mts 2, cuenta con bares, rooftop con vista panorámica. Con su diseño moderno en forma de barco, este proyecto representa una inversión de US $100 M y te ofrece todas las amenidades y el estilo de vida que te brinda en el fabuloso destino de Cap Cana.

Atlántida, la propuesta más ambiciosa de la empresa, desarrollada en Bávaro Punta Cana, cuya inversión es de unos US$400 M. Ubicada en los Corales, está inspirada en la legendaria ciudad de Atlantis. Una estructura que desafía los espacios con sus formas concéntricas, compuesto por 4 impresionantes zonas temáticas, con áreas comerciales, zonas deportivas. Actualmente estamos lanzando la primera etapa del proyecto, con 534 apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones con terrazas panorámicas, casa club, rooftop y un hotel de 81 habitaciones.

Con estos nuevos proyectos, Noval Properties apuesta al apoyo del mercado internacional, quienes además de sentir una gran valoración por nuestra tierra, tienen altos estándares de exigencia a la hora de adquirir una propiedad.

Pese a la crisis del COVID, el 2021 fue una año en que Noval Properties rompió sus propios récords, debido a lo confiable que resulta ser el mercado inmobiliario para los inversionistas, con más de US$ 150 M en reservas, US$ 126 M en ventas, 1,159 unidades vendidas en 5 desarrollos proyectados, pagando más de US $ 6 M de comisión entre sus brokers y asociados.

De cara al futuro, Noval Properties mantiene el compromiso con sus clientes y socios, de seguir innovando y creando soluciones de inversión, ampliando nuestro radio de acción a toda la geografía nacional, siempre conscientes de la importancia del desarrollo inmobiliario, para la economía de nuestra República Dominicana.

Relacionado