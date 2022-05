Novak Djokovic supera a Molcan, pero también a su entrenador de toda la vida, Vajda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Novak Djokovic enfrentó este miércoles a Alex Molcan, en el Suzanne Lenglen del torneo Roland Garros, en un partido sencillo que le concedió la victoria 6-2, 6-3 y 7-6(4). Pero no fue tan fácil como parecía a simple vista, la propia televisión quería hacernos notar el momento sin precedente que se presentaba, ya que no paraban de mostrar a Marián Vajda, el entrenador de Molca… y al mismo tiempo, quien le enseñó todo lo deportivo al número uno de la ATP.

No fue una, ni dos, ni tres las veces que Marián Vajda estuvo al lado del serbio Novak Djokovic. Vajda había sido por tantos años su entrenador estrella, a quien le debe sus preseas al adoptarlo como pupilo en el 2006 y estar a su lado cuando ganó su primer Grand Slam en el 2008 y su explosión en 2011.

Si hay alguien que conoce el juego del serbio, es Vajda, por lo cual resultó impensable imaginarlos en una misma cancha, pero en diferentes equipos, luego de su ruptura en el presente año. El torneo presentó la situación de Djokovic siendo guiado por Goran Ivanisevic, mientras Vajda apoyaba a su rival.

“Debo admitir que cuando vi el cuadro tras el sorteo, no me gustó la idea de que nos enfrentáramos en segunda ronda. Molcan es un oponente como cualquier otro, pero nunca he tenido como entrenador de rival a Marian. Para ser honesto, no estaba deseando que se diera este partido”, declaró el tenista, admitiendo la difícil situación mental que debe ser que tu apoyo por años, sea tu rival.

Los motivos de la separación entre ambos no están totalmente claros, ya que ellos han mencionado que fue una decisión en común y parece no haber ningún problema entre ambos, por la razón en que ambos mantienen una relación de amistad.

“Qué historia más extraña, ¿no? Ni siquiera sé qué pensar. No sé cómo debo comportarme, cómo lo voy a hacer. ¡Vamos! Contra Novak, detente… Estábamos hablando de eso juntos al comienzo del torneo. Le dije: ¡Espero que nos volvamos a encontrar en la segunda ronda! para hacerlo reír y porque esperaba que Alex ganara su primera ronda. Y me respondió: Vale, ¡pero no te quiero ver en el palco de mi rival!”, dijo Vajda, según el diario L’Equipe.

Relacionado