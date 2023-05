Novak Djokovic: «Rune ha sido simplemente mejor que yo»

EL NUEVO DIARIO, ROMA.- El serbio Novak Djokovic, que perdió este miércoles ante el danés Holger Rune en los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma, puso en valor la victoria de su rival y reconoció que «simplemente» fue superior.

Sin excusas, así se presentó Djokivc en la rueda de prensa tras quedar eliminado, dándole todo el crédito a Rune.

«Ha sido simplemente mejor. Jugó demasiado bien para mí la mayor parte del partido. Tuve un mal comienzo del tercer set y creo que ahí fue donde el partido se decidió de su lado. Mantuvo los nervios y mereció ganar», declaró el número dos del circuito.

Todo tras un partido que fue interrumpido por la lluvia que azota Italia desde hace una semana y que está impidiendo al torneo romano desarrollarse con normalidad.

«Las condiciones han sido más lentas estos días. Creo que este es probablemente el torneo que he jugado aquí en Roma más frío y húmedo. No recuerdo tantos días seguidos lloviendo. Obviamente, en este tipo de condiciones, ha sido muy difícil conseguir superar a Rune. Es muy, muy rápido, muy veloz, con gran anticipación. Un jugador muy talentoso, dinámico y completo», comentó.

Eso sí, la derrota no le preocupa para competir en Roland Garros. Ahora, a «seguir entrenando y preparándome para el torneo más importante de la arcilla para mí», destacó.

«Sé que siempre puedo jugar mejor. Estoy deseando trabajar en varios aspectos de mi juego, de mi cuerpo, y espero ponerme en forma al 100%», añadió.

«Siempre me gustan mis posibilidades en Grand Slams contra cualquiera en cualquier superficie, al mejor de cinco. A ver qué pasa», señaló.

Sobre si se siente favortio, ‘Nole’ lo tiene claro. «Depende de si Nadal juega o no», expresó mientras se reía.

«Pero junto a él por supuesto Alcaraz, Rune y estos chicos nuevos que están justo ahí en la batalla, son algunos de los mayores favoritos para ganar el título», puntualizó.

Una generación de jóvenes talentos que no ha sorprendido al de Belgrado.

«La nueva generación está aquí ya. Quiero decir, Alcaraz es el número uno del mundo desde el lunes. Obviamente está jugando un tenis increíble. Creo que es también bueno para nuestro deporte que tengamos caras nuevas, chicos nuevos subiendo. Es normal», explicó.

«Hemos estado diciendo esto durante años, que iba a llegar ese momento en el que haya un cambio de generaciones. Yo, personalmente, sigo intentando aguantar con todos ellos. Estoy feliz con mi carrera hasta ahora. Todavía tengo ganas de seguir. A ver hasta cuándo puedo jugar», sostuvo.

Además, Djokovic no le dio importancia a que en Roma la pista no tenga techo retráctil.

«La lluvia no es algo que hayamos tenido en el pasado. Tenemos tal vez uno o dos días de lluvia. Ahora ha sido lluvia constante durante días y días. Es sólo uno de esos años y tienes que aceptarlo. No puedes influir en ello», quiso dejar claro quitando hierro al asunto.

«Lo del techo es siempre un debate para cada torneo, supongo. Es una inversión enorme. No sé cuáles son las reglas aquí, si pueden construir o no construir algo. He oído que debido a los monumentos, la protección de la ciudad porque en cualquier lugar en Roma es muy difícil obtener permisos para hacer cualquier tipo de expansión. No se nada de eso», sentenció.

