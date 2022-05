Novak Djokovic: “Nadal es el adversario más grande de mi carrera”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ROMA.- El serbio Novak Djokovic reconoció tras coronarse campeón del Masters 1.000 de Roma que el español Rafael Nadal “es el adversario más grande” de su carrera.

Djokovic lo tiene claro, el manacorí es su mayor rival, el único que cuenta con un Grand Slam ganado más que él (21). El serbio llega a Roland Garros en un gran estado de forma y lo ha demostrado en la tierra batida italiana, donde no ha cedido ningún set y en la que se ha impuesto al griego Stefanos Tsitsipas (6-0 y 7-6 (5)) para coronarse por sexta vez en la capital italiana.

“Siempre estamos compitiendo. Federer y Nadal han estado siempre ahí, pero para mí Nadal es el adversario más grande de mi carrera. Yo he crecido como jugador por que él me ha empujado a ello”, declaró en la rueda de prensa tras la final.

Además, confesó que no piensa en una retirada por el momento: “No me siento cerca del final de mi carrera, la edad es solo un número”.

La victoria ha aliviado al serbio tras un comienzo de año en el que ha sido más protagonista por las polémicas que por el tenis: “Ganar es un alivio, sinceramente, después de lo que ha pasado desde el principio de año (cuando no pudo participar en el Abierto de Australia por no estar vacunado contra la covid). Es importante ganar un gran título antes de un ‘Grand Slam’ y recuperar así la confianza para tener posibilidades de ganar en París”.

“Históricamente, siempre he encontrado mi fuerza aquí en Roma. No he podido tener una semana mejor. Confié en el proceso, hice un primer set perfecto en la final y no he cedido un solo set en el torneo”, añadió.

“En tierra necesito más tiempo, siempre ha sido así. Normalmente consigo el pico de forma aquí en Roma, siempre con buenas semanas de tenis, algo perfecto de cara a la preparación de Roland Garros”, explicó.

Sobre si es favorito en el ‘Grand Slam’ francés dijo: “Creo que he tenido buenas actuaciones en Madrid, Alcaraz mereció ganar. No podría haber imaginado un camino mejor hacia Roland Garros, todavía no estaba tan definido en esos momentos clave pero aquí (Roma) ha hecho ‘click’ y voy a París con toda la confianza”.

“Teniendo en cuenta los ránkings y demás, soy uno de los favoritos, pero no pienso en eso, voy con ambición después de ver mi nivel. Luego habrá que ver el cuadro. Los ‘Grand Slam’ son diferentes, hay que encararlos de manera diferente, pero creo que puedo llegar lejos” puntualizó.

‘Nole’ habló de la sanción a los deportistas rusos y bielorrusos, que no podrán competir en Wimbledon, decisión que no comparte.

“No gana nadie en la guerra, los atletas están para hacer deporte, es una decisión dura y no estoy de acuerdo. Eso sí, boicotear Wimbledon es algo muy duro también y no estoy de acuerdo en eso tampoco”, expresó.

“Apoyo la unión de los jugadores, estar juntos y dar un mensaje fuerte. Es difícil porque es un deporte individual con intereses individuales, pero sería lo ideal. No hay una organización que represente al 100% a los jugadores. Ha jugadores que son neutrales, respeto su decisión, pero personalmente creo que hay situaciones en las que hay que dar un paso adelante y estar juntos”, apuntó.

El de Belgrado, seguidor del Milan, tuvo tiempo también para hablar de fútbol: “Siempre me emociono cuando hablo del Milan. Soy aficionado del Milan desde pequeño, mi padre es ‘rossonero’ también. Esperamos conseguir el ‘Scudetto’.

“Ibra (Zlatan Ibrahimovic, delantero sueco del Milan), que es extraordinario, es una inspiración con casi 40 años jugando”, sentenció.

