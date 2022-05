Novak Djokovic: “He tenido mi mejor actuación del año”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El serbio Novak Djokovic ganó con contundencia al francés Gael Monfils por 6-3 y 6-2 para asegurarse el número uno del mundo y la presencia en los octavos de final del Mutua Madrid Open después de mostrar la “mejor actuación del año”.

El balcánico disputa en Madrid su cuarto torneo de la temporada con la final de Belgrado hace una semana como mejor resultado. Tras su estreno en la Caja Mágica, el número uno del mundo se mostró esperanzado de enderezar el rumbo del curso.

“Seguramente he tenido la mejor actuación del año. Me he sentido muy bien en la pista. Además, la interrupción probablemente me ayudó más a mí que a él. Las condiciones de los entrenamientos de estos días han sido distintos a lo que experimenté esta noche. La pista era más lenta por la lluvia y esta la bola más pesada, había más arcilla. Jugué ante uno de los jugadores más atléticos y rápidos. Conozco su juego muy bien y siempre tengo que estar preparado a que la pelota vuelva. Hay que tener una agresividad controlada”, explicó Djokovic que sumó su decimoctava victoria sobre Monfils en otros tantos encuentros.

“Estuvo cerca de romperme el saque en el primer set. Jugué a un alto nivel en general. Me moví bien y me funcionó la derecha. En general creo que he tenido un buen rendimiento y estoy contento por eso teniendo en cuenta que hasta ahora no estaba jugando mi mejor tenis en los pocos partidos que he jugado. Sigo encontrando mi ritmo”, señaló el tenista de Belgrado.

Djokovic jugará en octavos contra el ganador del duelo entre el británico Andy Murray y el canadiense Denis Shapovalov. “He visto alguno de los partidos de Andy Murray y creo que se está moviendo bien y jugando cada vez mejor. Es fantástico verle porque es un jugador importante para nuestro deporte. Ha dejado huella en la historia del tenis, ha ganado Grand Slams y medallas de oro y fue número uno del mundo. Es uno de los nombres más importantes que tenemos y tenerlo aún, compitiendo, es genial. Y tenerlo a alto nivel a medida que pasa el tiempo teniendo en cuenta la operación que sufrió es impresionante. Su espíritu de lucha es inspirador”

“Shapovalov para mi tiene uno de los mejores servicios del circuito sobre todo sin ser tan alto como Opelka o Isner. Tiene un servicio muy bueno y puede golpear a cualquier ángulo y mucha variedad. Es dinámico y juega con mucha energía y se ve capaz de ganar a los de arriba. Por eso está entre los diez primeros o quince primeros tanto tiempo. La tierra no es su mejor superficie pero ha hecho grandes partidos. Es muy peligroso para jugar”, indicó del canadiense.

Djokovic está en el mismo lugar del cuadro del Mutua Madrid Open que el español Rafael Nadal y pueden cruzarse en cuartos de final si ambos progresan en el torneo. “Claro que afecta que Rafa Nadal esté en el mismo camino en el cuadro porque es mi mayor rival de siempre. No pensaba en esto pero no hemos coincidido en el cuadro últimamente. Las cosas cambian, hay jugadores jóvenes ahora y tratamos de competir por estar en los primeros puestos del mundo. Creo que todavía estamos fuertes y es bueno ver eso”, dijo.

