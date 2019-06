Notifican LIDOM por caso socios Licey excluidos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El grupo de socios excluidos ilegalmente del Club Atlético Licey notificó formalmente a la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana y su presidente Vitelio Mejía para que fije una posición en relación a la violación del artículo 8 de los Estatutos de LIDOM sobre a la modificación de la estructura de socios del club.

“Toda modificación en la composición accionaria de las personas jurídicas concesionarias de dichas franquicias, así como toda transferencia de acciones o cuotas sociales a cualquier título y la inclusión de nuevos socios o accionistas que afecten sustancialmente la proporcionalidad de la composición accionaria del asociado, requerirá previa autorización escrita de la liga sin la cual será motivo de expulsión”, dijo el citado artículo.

Los más de 50 socios excluidos de forma irregular desde el 2012 y hasta la fecha se oponen a los comentarios emitidos recientemente por las personas que dirigen el club.

“Rechazamos las declaraciones, pese a las aparentes buenas intenciones vertidas por el presidente del club, en las que advierten que a propósito de los casos de exclusión irregulares denunciados ‘los socios tiene derecho a que se revisen sus casos’ y que ‘hay una dinámica de entrada y salida de socios’, toda vez que esas actuaciones ya denunciadas son nulas de pleno derecho en virtud del principio de supremacía constitucional, aplicable a los procesos de toda naturaleza, así como lo son las asambleas que hemos cuestionado y las actuaciones de las directivas que materializaron tan bochornosos hechos, solo con el fin de secuestrar nuestra gloriosa institución vía hegemonía en la composición de la membresía del Club”, dijo el grupo de socios.

También agregaron que desconocen la legitimidad de la actual directiva pues su estatus se ha fundado en asambleas y resoluciones que se han venido produciendo de forma ilegal y clandestina en estos años, ejecutando un plan para garantizar el control pleno y amplio de la asamblea pues este grupo del Club Atlético Licey (Tigres del Licey) excluyó de forma arbitraria a 53 de sus miembros y sentó las bases para la incorporación (igualmente ilegal) de la misma cantidad de personas segregadas, produciéndose con esto una alteración en la composición total de la membrecía del Club Atlético Licey, equivalente a más de 105 personas de un universo total de 249, lo que equivale a una adulteración de más de un veinte por ciento (20%) de la nómina.

Dicho porcentaje tiene un doble impacto electoral porque los miembros que fueron excluidos han estado alineados con proyectos de directiva contrarios a los que actualmente hegemonizan al Club Atlético Licey, y los nuevos incorporados lo están con los que actualmente controlan la organización.

Por todos estos motivos reiteraron su total desconocimiento de la actual directiva por lo que también he solicitado a la LIDOM su oposición al reconocimiento de los resultados de la reunión del pasado 4 de junio pues eso no constituyó propiamente una asamblea como está establecido en los estatutos por lo que su actual estructura es ilegal e ilegítima debiendo informar ante la prensa y para el general conocimiento que la nulidad de estas expulsiones y su reintegro ha sido demandada ante un tribunal judicial que tiene fijada su audiencia para el próximo 9 de julio luego de haber agotado infructuosamente todas las vías persuasivas para no llegar a este extremo al que nos obligan las circunstancias y razones de derecho y justicia demanda que llevaremos si no hay un justo entendimiento hasta las últimas consecuencias por diversas vías.

