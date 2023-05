Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos… Miguel Vargas tampoco

La universidad de la vida y el paso del tiempo, son y seguirán siendo los grandes maestros de todo ser humano. No hay sobre la faz de la tierra, un hombre que no se haya equivocado o cometido un error, pero son estos errores los que te permiten aprender.

En tal sentido, Miguel Vargas, un coloso de la política dominicana, demostró el pasado domingo, que la lección la aprendió y muy bien aprendida. Dice Sun Tzu en el arte de la guerra: “Si conoces a tu enemigo, y te conoces a ti mismo, no deberías temer el resultado de mil batallas”. Eso es precisamente el arma letal que tiene Miguel Vargas, conoce demasiado bien a sus adversarios, porque son los mismos que se aprovecharon algún día de su buena fe. Pero ya Miguel no es el mismo de entonces.

Por lo tanto , no sólo quiero felicitar a Miguel Vargas y al equipo de hombres y mujeres que lo acompañaron en esta reciente victoria , sino también reconocer la gallardía y la dignidad que tuvo la familia perredeista al resistir los embate$ de un gobierno que se propuso como meta inmediata arrebatarle el PRD a los perredeistas. Después de la jornada cívica y democrática de ayer, quedó evidenciado que los del desorden y el caos en el PRD, se mudaron a otro partido y llevaron ese mismo desorden al gobierno que tiene ahora mismo la oportunidad de mal administrar.

Ahora un mensaje a los disidentes del PRD, en los cuales nadie confía, como ya lo escribí en el artículo anterior. Sería muy difícil para Junior y Fiquito, pasar de secretario general y secretario de organización, a ser los que limpian y parquean los carros en el partido. Ninguna tarea lícita es denigrante, pero… ahí está la puerta, los espera el PRM o legalicen su movimiento para la reelección imposible de Abinader. Por fin se abren las ventanas de un nuevo porvenir para el PRD.

De modo que, yo podría gastar el espacio del que dispongo en este medio, con loas para Miguel Vargas, Peggy Cabral, Arnaldo Pimentel y todos los perredeistas que se resistieron al encanto y al agridulce sabor del dinero del gobierno del PRM. ¡A todos gracias! Miguel Vargas es el mejor producto político contemporáneo y el mejor candidato presidencial.

Finalmente, me despido con unas letras del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, cito: “La vida no es un juego que se gana o se pierde, sino un proceso constante de cambio y transformación, cada experiencia que vivimos nos enseña algo nuevo y nos lleva a un nivel más profundo de comprensión y sabiduría. A menudo, las lecciones más valiosas de la vida se aprenden a través del dolor y el sufrimiento, pero es importante no quedarse atrapado en el dolor y buscar siempre el camino hacia adelante. En resumen, la vida es una oportunidad para aprender, crecer y crear nuestra propia realidad. Debemos estar siempre abiertos a las lecciones que nos presenta cada día, de esta manera llegaremos al éxito”.

Por: Pedro René Almonte M.

