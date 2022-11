“Nosotros confiamos en él y nos engañó”, asegura nueva querellante contra Mantequilla

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- Una mujer identificada como Luz María Lois, y otro señor que no quiso revelar su nombre, se querellaron este lunes en una Oficina de la Fiscalía de Monte Plata, en contra de Wilkin García Peguero (Mantequilla), presidente de la empresa Inversiones 3.14, que funciona en el municipio Sabana Grande de Boyá.

Luz María aseguró que debido a las ofertas que realizaban en las oficinas de Inversiones 3.14, confiaron en Mantequilla, pero que esta los engañó y los estafó.

“Él puso mucha oferta de mujeres solteras y estamos todas mordidas y nos está llevando quien nos trajo. Estamos todos mordidos profesores, enfermeras, mujeres solteras, mujeres embarazadas, ahí está todo el mundo mordido, yo necesito mi dinero, mi 70 mil pesos lo necesito. Mi familia entera está cogida con Mantequilla y Mantequilla con una burla, todos los días dando entrevista”, expresó la dama.

La inversionista dijo que Mantequilla le tiene engañados con que si ponen la denuncia no le va a pagar pero que han tratado de localizarlo por llamadas telefónicas y éste no le contesta.

“Nos tiene con una burla, todos los días esta él de entrevista en entrevista y nosotros llevándonos quien nos trajo. Yo invertí 70 mil pesos ajenos, que no son míos y ese dinero yo lo estoy esperando desde hace dos meses y no coge llamadas, tiene cuatro números de teléfono y tú llama y llama y no contesta “, subrayó.

Luz María llamó al presidente Luis Abinader a tomar carta en el asunto para que más personas no sean estafadas, ya que aseguró las oficinas de inversiones 3.14 continúan abiertas en el municipio Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata.

