Nos mataron a Orlando

El país acude absorto ante la muerte de lo bien hecho.

Se mató al funcionario que no coge mordidas por debajo de la mesa para agilizarte algo.

Se mató al que no acepta chantaje desde una oficina pública.

Se mató al pudor público y a la vergüenza cuidada.

Se mató a la dignidad y la transparencia, que no se compra con dinero.

Se mató a un ministro que no cogía soborno.

Se mató a la humildad y el humanismo del funcionario público.

Se mató la decencia condensada.

Se mató la coherencia de una conducta política.

Se mató al funcionario prístino, como el paño de un altar.

Las lágrimas no tienen color ni ideología.

Una gran cera arenera no cuesta tanto.

La conmoción es desde Dajabón hasta Higüey; Desde Pedernales hasta Samaná.

LLORA LA PATRIA ENLUTADA.

Por Roberto Reinoso

