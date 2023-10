¿Nos jondeamos? La IA como nuevo comodín para el capital de riesgo en Latinoamérica

Uno de los principales obstáculos que enfrentan los startups en América Latina al expandir su crecimiento es la falta de recursos económicos. El capital de riesgo (VC) se puede definir como los recursos financieros proporcionados por los inversores para financiar nuevas empresas y pequeñas empresas que muestran potencial de crecimiento a largo plazo.

Para los emprendedores, se ha convertido en una valiosa fuente de inversión que les permite superar las dificultades para obtener financiamiento a través de instituciones bancarias tradicionales, las cuales son reticentes al riesgo.

La inversión de capital de riesgo en Latinoamérica ha experimentado un notable incremento durante los últimos diez años, llegando a su punto máximo con una cifra récord de $4.6 mil millones de dólares en 2019. Esto representa un aumento del 300% en comparación con los $1.1 mil millones de dólares invertidos en 2017.

The Association for Private Capital Investment in Latin America informó que los inversores de capital de riesgo destinaron 7.800 millones de dólares estadounidenses en un total de 1.114 acuerdos en América Latina en 2022, cifra que representa una disminución con respecto a los 15.900 millones de dólares estadounidenses en 2021.

Después del récord registrado en el segundo trimestre de 2021, cuando dichas A pesar de que las inversiones superaron los 7.000 millones de dólares estadounidenses, ha habido una disminución constante en las entradas de capital de riesgo trimestre tras trimestre.

Tendencia a la baja

Durante los últimos meses, hemos notado una tendencia a la baja en las inversiones de capital arriesgado en esta área.

Según datos proporcionados por Crunchbase, proveedor de soluciones e investigación para empresas privadas, el volumen de inversión en América Latina durante el segundo trimestre del año 2023 fue de 400 millones de dólares; esto representa una reducción del 84% con respecto al mismo período del año anterior.

Mientras que la inversión global en VC ha experimentado fluctuaciones similares debido a la incertidumbre económica global y la inflación, América Latina se enfrenta a desafíos adicionales, como la inestabilidad política y económica en ciertos países.

Se ha observado una disminución significativa en las inversiones destinadas a startups en etapas avanzadas, lo cual representaba una parte importante del capital de riesgo total en 2021 y 2022. Sin embargo, durante el período comprendido entre abril y junio de 2023 no se registraron inversiones de este tipo.

Es importante destacar que el año pasado fue excepcional para los startups latinoamericanos, con notable recaudación de fondos por parte de empresas brasileñas como Nuvemshop y Loft, así como Rappi en Colombia. Aunque es posible que no se repita un evento similar pronto, todo puede suceder en un ambiente emprendedor tan prometedor como el latino.

Liderazgo de Brasil y México

Brasil es el actor más grande en el ecosistema de VC de América Latina, atrayendo más del 50% de todas las inversiones en la región. México sigue con más del 22% de las inversiones, que se asignan principalmente al sector de servicios al consumidor.

Por ejemplo, en México, el startup «Teraxio» busca sincronizar las granjas verticales a través del uso de DEFI (financiera descentralizada) para resolver el problema del flujo de capital involucrado en la producción y comercialización de frutas y verduras. Este es uno de los mayores problemas en el sector económico agrícola en México, demostrando el potencial que la IA tiene para cambiar drásticamente el panorama del impacto de inversión en la región.

Este tipo de proyectos pone de manifiesto la importancia creciente del capital de riesgo en América Latina, así como las oportunidades emergentes en sectores específicos y países líderes en la región.

La pandemia ha acelerado la adopción de tecnología y, por lo tanto, ha aumentado el interés de los inversionistas en emprendimientos tecnológicos. La tecnología no solo aumenta la productividad y la eficiencia, sino que también representa una oportunidad de inversión con un potencial de crecimiento exponencial.

En el mundo de la inversión, el capital de riesgo desempeña un papel crucial, ya que los bancos a menudo evitan financiar empresas con un alto grado de incertidumbre. Los inversionistas de capital de riesgo y los inversionistas ángeles están más dispuestos a asumir estos riesgos y buscan diversificar sus inversiones para mitigarlos.

Aunque el riesgo de pérdida es alto, los aciertos, aunque pocos en número, ofrecen rendimientos extraordinarios que compensan las pérdidas, lo que hace que la inversión en startups sea atractiva.

Sectores prometedores

En 2022, el sector de la tecnología financiera surgió como el principal receptor de las inversiones de capital de riesgo, representando un significativo 29 % de las inversiones totales del año anterior.

Además de Fintech, la logística y distribución han dominado el paisaje de VC en la región. En 2019, estas áreas representaron más de la mitad de todas las inversiones. Ejemplos notables incluyen una inversión de $1.5 mil millones de dólares en el startup colombiano Rappi y financiamientos significativos para el banco brasileño Nubank y la aplicación financiera argentina Ualá.

Recordemos que el capital de riesgo (VC) es un pilar financiero para nuevas empresas y pymes con alto potencial de crecimiento. A diferencia de los bancos, los inversores de VC están dispuestos a asumir más riesgos, lo que lo convierte en una fuente vital de financiación para los empresarios.

El emergente papel de la inteligencia artificial (IA) está comenzando a cambiar las reglas del juego en este ámbito financiero, abriendo nuevas vías para la inversión y el crecimiento.

IA viene a cambiar el juego

La aparición de algoritmos avanzados y tecnologías inteligentes está transformando radicalmente nuestro mundo, creando un vasto abanico de posibilidades.

América Latina está siguiendo el ritmo del avance de la inteligencia artificial, con un incremento en la inversión y adopción de soluciones basadas en IA.

En la región, hay un creciente interés en diferentes sectores por capitalizar las ventajas de esta nueva y revolucionaria herramienta digital.

Según los datos proporcionados por el Observatorio de Políticas de Inteligencia Artificial de la OCDE, en 2022 se observó que los servicios financieros y de seguros fueron la principal área receptora de inversiones en inteligencia artificial mediante capital riesgo en tres países latinoamericanos del total incluido en el gráfico. Específicamente, en Perú esta industria acaparó la totalidad del capital invertido destinado a los startups dedicados a IA.

Además, en Chile y Colombia, las empresas de tecnología financiera e insurtech captaron la mayoría de las inversiones en IA, representando el 53% y el 38%, respectivamente. En México, se ha visto un notable impulso en la industria de logística, retail y mayorista como beneficiaria principal de inversiones en inteligencia artificial. Estos sectores representan el 56% de lo invertido en IA.

En Argentina y Brasil, se enfocaron principalmente en los startups de infraestructura informática, que representaron el 58% y el 38% del capital total invertido en empresas de inteligencia artificial respectivamente. En cambio, en Uruguay todas las inversiones se destinaron al sector de procesos empresariales y servicios auxiliares.

Cómo aprovechamos la ola

Hasta el momento el repositorio del observatorio de la ODCE contiene más de 1000 iniciativas de política de IA de 69 países, territorios y la Unión Europea (UE). No se visibiliza un instrumento de política concreto de la República Dominicana, sería prudente para los formuladores de políticas y los inversores enfocar esfuerzos en dar visibilidad a las acciones en este ámbito.

Esto más allá de un plan o una hoja de ruta, representa un conjunto de actividades concretas enlazadas a indicadores de desarrollo claros, que no solo impulsarían la inversión en IA, sino que también posicionará al país como un jugador competitivo en el mercado latinoamericano.

La falta de datos más concisos sobre la trazabilidad de los planes nacionales alrededor de la IA, la limitación del número de actores involucrados y la falta de visibilidad de condiciones para las inversiones –a parte de las mostradas por los índices de Innovación Competitividad y Preparación para la Conectividad, son relevantes para quedar bien parados ante la competencia cada vez más creciente en IA en el mundo.

El Venture Capital sigue siendo una fuente crucial de financiamiento para los startups en América Latina, a pesar de las recientes tendencias a la baja en la inversión. Premura por innovar en la era de la inteligencia artificial como una nueva vía para la inversión presenta oportunidades sin precedentes para la región.

A medida que América Latina continúe incorporando tecnologías avanzadas, el momento es propicio para crear condiciones transversales favorables para los inversores y los startups, donde los gobiernos deben considerar permitir la innovación en IA para actuar como un catalizador para el crecimiento y la innovación en vez de anticiparse hacia una saturación regulatoria o de prebendas.

El nuevo reto o leap frog se presenta como una forma de aplicar el discurso de la nueva política más allá de las palabras.