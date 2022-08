Norman Powell está listo para ser el ‘escudero’ de los Clippers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Después de una temporada plagada de lesiones y problemas de diversa índole, Los Angeles Clippers están preparados para comenzar la temporada 2022-23 con todos sus efectivos disponibles. Esto significa, en consecuencia, que algunos de los jugadores de la plantilla tendrán que abrazar papeles y roles muy concretos y, en muchos casos, secundarios.

En el caso concreto de Norman Powell, su función apunta a emerger como el anotador de respaldo del equipo como líder de la segunda unidad, dejando toda la responsabilidad ofensiva a Kawhi Leonard y Paul George. Este rol ya ha sido asumido por el escolta durante el pasado, por lo que ha reconocido no tener problema alguno en adaptarse a distintos escenarios y contextos.

«Esto es lo que he estado haciendo durante toda mi carrera», afirmó Powell, según recoge el medio The Athletic. «Sé lo que necesita el equipo. He jugado con Kawhi antes y jugué contra P.G. [George] toda mi carrera. Mi juego está acostumbrado a adoptar diferentes roles. Entonces, no estoy preocupado por ello. Mi enfoque es mantenerme sano. Siento que mi juego va a encajar y funcionar solo por todo el tiempo que le dedico.»

Powell fue adquirido por los Clippers desde Portland antes del cierre de mercado de febrero. Sin embargo, una fractura en el pie izquierdo limitó su participación a tan solo cinco partidos durante todo el curso, incluido el play-in. El de San Diego jugó recientemente en la Drew League de Los Angeles de cara a apurar una puesta a punto que todavía no ha completado.

«Me siento bien», continuó Powell. «Todavía estoy superando el proceso de rehabilitación, pero me siento bien por poder jugar a plena velocidad. Uso plantillas para ayudar al hueso del pie. Todo va bien, sin problemas. Con suerte, podremos seguir así para sentirme saludable cuando comience la temporada.»

El escolta entrará en el segundo año del contrato por cinco años y 90 millones que firmó con los Blazers en agosto de 2021 y ahora espera asentarse en la franquicia angelina. «Tengo muchas ganas de poder jugar una temporada completa con un equipo. Las últimas dos campañas han tenido sus altibajos. Fui traspasado dos veces y tuve que hacer frente a todo esto. Entonces, estoy ansioso por estar en este equipo toda una temporada y sentirme realmente involucrado con los muchachos. Quiero construir mi base aquí en Los Angeles.»

