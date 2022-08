Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ganador del Óscar®, Jordan Peele irrumpió y redefinió el horror moderno con las películas ¡Huye! en 2017, y con Nosotros en 2019.

Ahora presenta una versión renovada de las películas del verano con la nueva epopeya expansiva de horror titulada ¡Nop!, una oscura pesadilla pop de ciencia ficción extraña, y un complejo thriller social que desentraña las semillas de la violencia, el riesgo y el oportunismo, que son inseparables de la historia romántica del Oeste estadounidense… y del propio mundo del espectáculo.

Esta película reúne a Peele con el actor ganador del Óscar® DANIEL KALUUYA (¡Huye!, Judas and the Black Messiah); y al elenco se unen la actriz KEKE PALMER (Hustlers, Alice) y el actor nominado al Óscar® Steven Yeun (Minari, Okja), y juntos interpretan a residentes de un solitario barranco del Sur del estado de California que son testigos de un descubrimiento extraño y escalofriante.

¡Nop! se sitúa a las afueras de Los Ángeles, en el árido y accidentado Valle de Santa Clarita, en el Sur de California, donde los hermanos OJ Haywood (Daniel Kaluuya) y Emerald Haywood (Keke Palmer) han heredado un rancho de caballos de su padre, Otis Haywood Sr., una leyenda de la industria del entretenimiento, papel que interpreta el actor ganador del Emmy Keith David (21 Bridges, Crash), que ha dedicado su vida al arte del cuidado y entrenamiento de animales para el cine y la televisión.

Es un negocio duro, y a pesar de sus habilidades y el arte de su profesión, OJ y Emerald se enfrentan a desafíos financieros y a la angustia inherente a este oficio en el que los animales son el talento.

Junto al rancho Haywood se encuentra Jupiter’s Claim, un parque temático de diversiones y un zoológico de mascotas para toda la familia basado en la historia y la estética de la fiebre del oro de California, cuyo propietario es Ricky “Jupe” Park (Steven Yeun), una ex estrella infantil con una historia trágica de la que ha pasado toda su vida tratando de escapar.

OJ y Emerald empiezan a observar fenómenos inexplicables en su vasto rancho que los lleva a una obsesiva y absurda situación —la trama intenta capturar el misterio con una cámara. Las payasadas durante su búsqueda de documentación, a través de montajes cada vez más elaborados y peligrosos, ponen en riesgo lo único que realmente tienen: el negocio que tanto esfuerzo les costó levantar a su difunto padre, que se parecía a John Henry, y que les ha dejado una silla muy grande para llenar.

Las cosas suben de tono cuando los hermanos solicitan la ayuda experta de Angel Torres (papel que interpreta BRANDON PEREA; The OA, American Insurrection), el empleado de la tienda Fry’s Electronics, y del aclamado director de fotografía Antlers Holst (interpretado por Michael Wincott; Hitchcock, Westworld), quien está a punto de jubilarse. A medida que sus esfuerzos y su arrogancia cruzan un punto donde ya no hay marcha atrás y que elevan las apuestas a consecuencias aterradoras, nuestros héroes son arrastrados directamente al ojo de una tormenta irreversible.

El resultado es un espectáculo de horror expansivo con un núcleo íntimo y emocionalmente complejo.

¡Nop! es escrita, producida y dirigida por Jordan Peele y producida por Ian Cooper p.g.a. (Nosotros, Candyman), para la compañía Monkeypaw Productions.

Los productores ejecutivos del largometraje son Robert Graf (Bombshell, No Country for Old Men, True Grit) y Win Roselfeld (Hunters, BlacKkKlansman).

