Nominan 33 canciones de latinos a Biblioteca Congreso EUA; se incluye al dominicano Juan Luís Guerra

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- 33 canciones de músicos latinos están siendo nominadas para ser incluidas en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, entre ellas “El Costo de la Vida” de Juan Luis Guerra.

El presidente y vicepresidente del Caucus Hispano del Congreso, los congresistas Raúl Ruiz y Adriano Espaillat impulsan la medida.

El Registro actualmente contiene 600 obras, de las cuales solo 23 (3.8%) fueron grabadas por músicos latinos.

Las nominaciones fueron elegidas intencionalmente para destacar la representatividad de la diversidad de la experiencia latina, por lo que están incluidas pistas en español y bilingües.

Cada año, la Junta Nacional de Preservación de Grabaciones selecciona 25 grabaciones que contienen importancia cultural, histórica o estética para la vida en los Estados Unidos.

Las otras nominaciones son: Feliz Navidad de José Feliciano; Amor Eterno de Juan Gabriel; El Rey de Vicente Fernández; El Cantante de Héctor Lavoe; Genie in a Bottle de Christina Aguilera; Fuiste Tú de Ricardo Arjona con Gaby Moreno; It Must Be Him de Vikki Carr; I Need to Know de Marc Anthony; Romance de Luis Miguel; Hips Don’t Lie de Shakira; Corridos Prohibidos de Los Tigres Del Norte; y Paloma Negra de Chavela Vargas.

Asimismo, ¿Dónde Jugarán los Niños? de Maná; Wasted Days and Wasted Nights de Freddy Fender; Flashdance…What a Feeling de Irene Cara; El poder de la luna de Lumbre Del Sol; The Candy Man de Sammy Davis Jr.; Luna Llena de Elida Reyna y Avante; Suavemente de Elvis Crespo; I Know You Want Me (Calle 8) de Pitbull; Lost in Emotion de Lisa Lisa & Cult Jam (Lisa Velez); Black Sunday de Cypress Hill; y J. Lo de Jennifer López.

Tambien, Gasolina de Daddy Yankee; Sure Thing de Miguel; (Hola bebé) Que Paso de Texas Tornadoes; Dicen Que Soy de La India; Rinconcito en el Cielo de Ramón Ayala; Lean Back de Terror Squad, Fat Joe y Remy Ma; Rage Against the Machine de Rage Against the Machine; Hoy Ya Me Voy de Kany García; y In the Heights – Original Broadway Cast Recording.

